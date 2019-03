Графика на деня: Смартфоните, които излъчват най-много и най-малко радиация

Снимка: pixabay.com

За повечето хора днес смартфонът им е на една ръка разстояние 24 часа в денонощието. В джоба им е на работа, в ръка, когато пътуват обратно към дома, и на нощното им шкафче, когато легнат да спят.

Предвид това ниво на близост и употреба мнозина не могат да се отърват съвсем от притеснението, че може би рискуват да си нанесат увреждания в дългосрочен план. Макар че все още е трудно да се постигнат убедителни всеобхватни проучвания на ефектите от радиацията на мобилните телефони, за тези, които търсят да ограничат залога, графиките на Statista показват телефоните, които излъчват най-много и най-малко радиация, когато се държат до ухото при обаждане.

Германската федерална служба за защита от радиация има подробна база с данни на смартфони – нови и стари – и нивото на радиация, което излъчват. Според критериите, на които е създадена и графиката, днешният смартфон с най-високо ниво на радиация в Mi A1 на китайската компания Xiaomi. Друг китайски телефон е на второ място – OnePlus 5T.

Всъщност двете компании имат сериозно присъствие в класацията, като 8 от 16-е телефони с най-висока радиация са техни. По-луксозните телефони на Apple, например iPhone 7 и по-новият iPhone 8, също са тук, както и последните смартфони на Google Pixel.

Що се отнася до телефоните с най-ниско ниво на излъчвана радиация, лидерите тук са Samsung Galaxy Note8 и ZTE Axon Elite – и двата със специфична скорост на абсорбция от 0,17 вата на килограм. Заедно с телефоните на Nokia тези на Samsung са сред тези с най-малко радиация, като в класацията се включват общо пет на южнокорейската компания. А това силно контрастира с основния конкурент Apple.

Макар че няма универсални насоки за „безопасно“ниво на радиация от телефони, германското сертифициране 'Der Blaue Engel' (Blue Angel) сертифицира единствено смартфони, чиято специфична скорост на абсорбция е под 60 вата на килограм.

You will find more infographics at Statista

Други графики вижте тук

По статията работиха: Виктория Тошкова, редактор Магдалена Иванова