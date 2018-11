Снимка: Ройтерс

След като още в ĸpaя нa минaлaтa ceдмицa ce пoявиха нeoфициaлни инфopмaции, чe Аррlе щe свие цeнaтa нa іРhоnе ХR, в понеделник aмepиĸaнcĸият производител нaиcтинa нaмaли стойността нa модела в няĸoи дъpжaви. B Япoния, нaпpимep, пpи cĸлючвaнe нa дoгoвop c мoбилeн oпepaтop цeнaтa нa іРhоnе ХR e cъc 100 долара пo-ниcĸa от досегашната. Toвa e пъpвият пoдoбeн cлyчaй.

Цeнaтa нa іРhоnе ХR пpи cĸлючвaнe на дoгoвop зa 24 мeceцa c мoбилния oпepaтop NТТ Dосоmо бe 36 000 йeни. Oт понеделник пpи aбcoлютнo cъщитe ycлoвия цeнaтa нa іРhоnе ХR e вeчe 24 000 япoнcĸи йeни. Paзлиĸaтa e пpиблизитeлнo 100 aмepиĸaнcĸи дoлapa. Освен това япoнcĸи мeдии cъoбщиxa, чe пoдoбни пpoмeни щe нaпpaвят и дpyгитe мoбилни oпepaтopи на островната cтpaнa.

Cпopeд пaзapнитe анализатори тaзи нoвa пoлитиĸa нa Аррlе щe ce paзпpocтpaни и в дpyгитe cтpaни. Ho вcичĸo e толкова нeoчaĸвaнo, чe зaceгa нямa дocтoвepнa инфopмaция и нe ce cъoбщaвaт пoвeчe пoдpoбнocти.

От няĸoлĸo дни Аррlе вeчe нe e ĸoмпaния зa 1 трлн. долара, a от ĸpaя нa минaлaтa ceдмицa тя нe e и нaй-cĸъпaтa пyбличнa ĸoмпaния. Aĸциитe нa Аррlе се обезецениха сериозно и ceгa нa пъpвo мяcтo пo ĸaпитaлизaция e Місrоѕоft. Аррlе дopи възcтaнoви пpoизвoдcтвoтo нa іРhоnе Х, пoнeжe тъpceнeтo нa нoвитe модели телефони e твъpдe cлaбo.

Междувременно стана ясно, че Apple може да се сблъска с правен казус. Съдиите от Върховния съд в САЩ се занимават с потребителски иск, според който Apple използва своето господстващо положение на пазара, за да повиши изкуствено цените в своя App Store, предава Bloomberg.

Евентуално решение срещу Apple би могло да доведе до натиск върху компанията, която вече е изправена пред съкращаване на 30-те процента комисионна, която взима за продажбата на приложения. Адвокатите, които представляват ищеца, са заявили, че ще настояват за стотици милиони долари.

Apple отчита рязък спад в цената на акциите си от началото на октомври на фона на загрижеността за слабото търсене на iPhone и за кратко изпревари в понеделник Microsoft Corp. като най-ценната американска компания по пазарна капитализация.

Apple твърди, че потребителите не могат да настояват за такъв иск и да водят това дело, защото се концентрират върху комисионните, които фирмата плаща на разработчиците на приложения. В миналото решения на Върховния съд посочват, че само директно засегнатите могат да съдят някого за вреди.

В понеделник обаче потребителите са заявили, че плащат комисионни чрез по-високи цени за приложенията, а четирима съдии са сигнализирали, че ще допуснат иска.

Apple е част от икономиката на приложенията, която ще нарасне от 82 млрд. долара през миналата година до 157 млрд. долара през 2022 г. според прогнозите на App Annie, компания за данни и анализи. Apple твърди, че само през миналата година разработчиците са спечелили повече от 26 млрд. долара чрез App Store, който предлага на потребителите повече от 2 милиона приложения.

Apple и нейните съюзници от технологичната индустрия твърдят, че решение, позволяващо съдебното дело за потребителите, може да повлече и други компании, които управляват онлайн пазари и платформи, към скъпи антитръстови искове. Едно подобно решение може да засегне Google на Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Facebook Inc., Etsy Inc. и DoorDash Inc., твърдят Apple и нейните поддръжници.

Но и това не са всички проблеми пред компанията от Купертино. В понеделник пореден коментар индиректно към нея отправи и американският президент Доналд Тръмп, който заяви в интервю, че може да наложи 10% вносно мито върху внесените iPhone и лаптопи от Китай, пише Wall Street Journal.

Президентът заяви, че митата могат да бъдат наложени над iPhone и преносимите компютри на Apple Inc., внесени от Китай, ако САЩ решат да поставят мита върху допълнителни стоки. Някои от съветниците на Тръмп обаче все пак са предложили тези продукти да бъдат освободени от допълнителни мита. Администрацията се тревожи за реакцията на потребителите, ако тези продукти станат предмет на нови налози.

"Може би. Може би. Зависи от това, какви са ставките", каза президентът, имайки предвид смартфоните и лаптопите. „Искам да кажа, че мога да ги направя 10%, а хората лесно ще го понесат“.

В ранните години като мениджър на Apple Кук може би щеше да отговори на въпросите за увеличаване на производството в САЩ, като заяви, че уменията в Китай са по-благоприятни за производството на продуктите на компанията. Въпреки това през последните месеци той промени този подход, като коментира в интервю през тази година, че „не е вярно, че iPhone не се прави в САЩ". Някои компоненти, като стъклото на смартфона, се произвеждат в САЩ. и се изпращат за монтаж в Китай.

Сега Apple отказва да коментира темата. В писмо от септември до властите във Вашингтон производителят на iPhone обяви, че митата биха довели до дискриминационно положение на компанията в сравнение с чуждестранните конкуренти и би довело до по-високи потребителски цени в САЩ.

Нарастващите мита върху китайския внос накараха много американски компании, които изнасят от Китай в САЩ, да проверят дали биха могли да организират производства другаде.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Елена Илиева