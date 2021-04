Как се случва образованието в пандемия за Covid поколението?

До известна степен Covid кризата е шамар за образователната система, защото не е взела мерки доста по-рано. Това мнение изрази пред Bulgaria ON AIR доц. д-р, заместник-декан на УниБИТ.

"Ние трябва да се учим и да бъдем готови за следващата криза. Covid-19 ще мине, но ще дойде друго, което ще е под друго име и друго форма", каза той.

Доц. Жеков ще участва в конференцията Tech of Tomorrow на Investor.bg. на 7 април, на която ще коментира ролята на образованието като предпоставка за високотехнологично производство.

Боян Жеков препоръча да се правят паралели в кризите, за да се учим от тях. „И когато се случи нещо - да видим какво се е случвало в миналото и как се е реагирало тогава. Нещата се променят в годините във формата, но кризата си е криза. Проблемът е, че след кризата с Lehman Brothers икономистите казаха, че очакваме криза през 2019 - 2020 г.", напомни той как тогава цялата общност се е фокусирала върху банките.

Специалистът подчерта, че е срещу икономическата истерия по Covid-19.

„Ако отворим икономическата карта на всяка една страна, ще видим, че секторите, които са засегнати, са доста по-малко от тези, които работят. Производството, транспортът - тази икономика работи, не работи образованието, ресторантьорският бизнес, туризмът е ограничен", отбеляза доц. Жеков.

По думите му, ако преди години бяхме подготвили хората си за дигиталната икономика, сега нямаше да е толкова болезнено.

„Държавниците се притесняваха от тази тема, защото тя им беше непозната. Те не я разбираха. Сега започнаха да я разбират, защото условията ни притиснаха. Ако преподавателите имат тези умения - те държат под контрол и учениците си. До известна степен кризата е шамар за образователната система, защото не е взела мерки доста по-рано", категоричен е доц. Жеков.

Експертът смята, че личният контакт с учителя не може да бъде заменен.

Той обаче е на мнение, че нулевата година щеше да бъде голяма загуба. Според него решението щеше да рефлектира върху много сектори и бъдещото развитие. „Все пак има някаква регулярност, защото обратното означава да няма две години свежа сила в икономиката", смята експертът. „Това е по-голямата катастрофа, отколкото сегашната мъка", допълни той.

Какви са измеренията на икономическата криза и може ли да достигнат тези от 1930 година?

