Преглед на печата за 18 март

И в новия "Индекс на настигането" България е последна в ЕС

в. Сега

България си остава закована на последното място в ЕС и в новия "Индекс на настигането" (The Catch Up Index). Мащабното проучване на "Отворено общество", което се прави всяка година, обхваща 28-те държави от ЕС плюс Исландия, Турция и другите балкански кандидатки за еврочленство. Целта му е да провери как се променя Европа, на колко скорости се развива ЕС и дали държавите от "гетото" успяват да скъсят дистанцията с отличниците. Новият "показалец" за 2018 г. само потвърждава вече оформили се тенденции. Словения, Чехия и Естония се развиват на "пета предавка" и вече са в средата на класацията - далеч пред Италия, Испания и Гърция например, а България не успява да изпревари никоя страна и се тътри на опашката, като заема 29-о място.

Почти 1 млн. лв. е платил парламентът за командировки в чужбина

в. Сега

Близо 1 млн. лв. е похарчило Народното събрание за командировка на депутати в чужбина за миналата година. Това става ясно от отговори до в. "Сега" на главния секретар на НС Стефана Караславова, поискани по Закона за достъп до обществена информация. Точната сума е 920 275.48 лв., като тя е била платена за служебни пътувания на 160 народни представители. Парламентарният бюджет за 2018 г. беше над 60 млн. лв.

От списъка с пътуванията на депутатите, който бе предоставен и който е твърде общ и разбъркан - не по хронология на командировките, се вижда, че те се интересуват и от изкуство, не само от ловни изложения, които нашумяха напоследък. Оказва се, че през 2018 г. народни избраници са се насладили на "тържествени мероприятия и гастроли на Софийската опера и балет". От администрацията не посочват кои депутати са били и кои са държавите, които са посетили. Справка в интернет показва, че миналия май българската трупа гастролира в "Болшой театър" в Москва, след близо 40-годишна пауза. В списъка фигурират и двете скандални командировки, глътнали няколко хиляди лева държавни средства - ловно-рибарското изложение в австрийския град Залцбург и форумът "Лов и куче" в германския Дортмунд.

Фандъкова иска детските градини да са без спални

в. Сега

Кметът на София Йорданка Фандъкова възнамерява да иска промени в наредбата на регионалното министерство за проектирането и изпълнението на детските градини и яслите, с които да отпадне изискването в тях задължително да има кътове за спане. Това стана ясно по време на последното заседание на Столичния общински съвет. Мотивите са, че децата прекарват в тях сравнително малко време и че обособяването им струва доста пари на общината.

Завърши успешно обществената поръчка за избор на инженерконсултант за газовата връзка с Гърция

в. 24 часа

Проектната компания ICGB завърши успешно обществената поръчка за избор на инженерконсултант за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция - България, съобщиха от компанията. След открита процедура, комисията, сформирана от възложителя, консорциум "ТИБЕИ" е избран за изпълнител на проекта, допълниха от ICGB. Ролята на инженер-консултанта е ключова за управлението и контрола на реализацията на проекта във фазата на подготовката и изпълнението на строителния процес, припомня БТА

Адвокатът Томов, който в САЩ съди БНБ, две банки и още 20 българи, е получил $ 300 000 от Цветан Василев и КТБ

в. 24 часа

В края на януари 2019 г. в Окръжния съд на Ню Йорк е образувано дело по американския закон РИКО, който се отнася за “корумпирани организации”, от три фирми и от варненския адвокат Захари Томов срещу над 24 ответници. Спорът е за имоти в българския град Балчик и за един нереализиран проект - “Силвърбийч”. Делото е срещу Българската народна банка, бившите квестори на КТБ Лютов и Костадинчев, The Bank of New York Mellon, Първа инвестиционна банка, бизнесмените Цеко Минев, Ивайло Мутафчиев и политика Делян Пеевски.

От историята, описана върху над 190 страници в исковата молба, свързана с недвижими имоти, кредити, договори, анекси, прихващания, цесии, банкови сметки и мексикански облигации, прави впечатление, че отсъства Цветан Василев. Неговото име също би трябвало да се намира в листата на ответниците. Неофициално се твърди, че той е скритият собственик на офшорката “ЕФВ Интернешънъл Файненшъл Венчърс Лтд”, която също попада в списъка на участниците в “заговора”. В иска няма нито една дума за това, че банкерът беглец е подсъдим именно за организиране на престъпна група за източването на КТБ и че се укрива над 4 г. от българското правосъдие.

Дават 730 лева за мияч на чинии на морето

в. Труд

Начална заплата от 730 лева дават за мияч в ресторант край морето. Това показва обява за работа, в която от голям български курорт търсят персонал. Предлаганото възнаграждение е бруто, като бъдещите работници ще се осигуряват на цялата сума, се посочва в обявата. Предлаганото възнаграждение за сервитьор-бригадир, готвач, сладкар, транжор, пицар и администратор в хотел е 820 лв. Предвидената заплата за бармани е 780 лв.

Заплатите в сектора хотелиерство и ресторантьорство традиционно са най-ниски и има недостиг на хора. Затова хотелите край морето още отсега започват да търсят персонал. През декември средната заплата в бранша е била 719 лв., сочат данните на НСИ. Заради постоянната липса на подготвени кадри за сезонна работа част от хотелите са принудени да внасят работна ръка от чужбина. Според българските работници обаче предлаганото възнаграждение е изключително ниско, предвид факта, че работата е сезонна и заетостта е едва за 3-4 месеца през лятото.

Елена Йончева: Не очаквах да се изправя срещу Станишев

в. Труд

Елена Йончева не е очаквала да се изправи в битка с лидера на ПЕС Сергей Станишев за водач на листата на БСП за предстоящия евровот. Това заяви тя пред БТВ час, след като социалистите гласуваха за нея. След проведения таен вот Йончева получи 95 гласа от Националния съвет, а Станишев – 75. „Не ми беше леко. Не мисля, че е голямо противопоставяне. Хората, които подкрепиха мен, Станишев и Деница Златева, над 200 номинации получи всеки един от нас. Аз получих 266, а Станишев 230. Аз искам да благодаря на всички, които застанаха зад мен, това е огромна отговорност. Това не е просто битка за Европейския парламент, това не е битка за тези 17 депутати. Това е битка за България, за всички тези хора, които са проевропейски настроени”, коментира Йончева. На коментара на лидера на ПЕС „Не е важно Станишев или Йончева, а дали ще успеем да излезем след този избор обединени”, избраната за водач на евролистата на социалистите бивша журналистка заяви, че БСП са единни, защото е нормално в една партия да има дебат.

Единствената писта на Витоша вече е законна

в. Монитор

Единствената писта на Витоша - "Лалето" досега не отговаряше на закона за туризма и на наредбата за безопасност, защото нямаше определена категория на сложност. Комисия от министерството на туризма вече направи експертиза на 12 март, а следващата седмица категоризацията ще е готова и документално.

Сложността на пистата е "червена". За останалите трасета в ски зона "Алеко" все още процедурите не са задействани, съобщи БНТ.

Още през 2015 г. министърът на туризма издаде заповед за определяне на сложността на всички ски писти у нас. Собствениците на съоръженията "Витоша ски" реагират като заявяват искане за узаконяване на над 20 ски писти, предвидени в проекта за ски зона „Алеко".

