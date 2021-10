Петя Димитрова: Пощенска банка и ПОК "Доверие" развиват стратегическо партньорство

Петя Димитрова. Снимка: Пощенска банка

- Новата реалност за банковия сектор е свързана с неговата дигитализация, как Пощенска банка посрещна тази тенденция?

Всичко, което ни се случи в изминалите почти две години, създаде много предизвикателства пред всички нас, тъй като това беше неподправен и реален тест за нашето умение да отговорим адекватно на промяна, чиито мащаби не могат лесно да бъдат предвидени и контролирани. В Пощенска банка не сме спирали да въвеждаме дигитални решения и реагирахме бързо, защото бяхме добре подготвени - в нашата банка стартирахме процесите на дигитализация още преди години като създадохме специално звено, чиито конкретни задачи бяха насочени изцяло в тази посока. Тази група изработи цялостната стратегия и имплементирането й, набеляза приоритетни области, в които да се инвестира за създаване на нови продукти, с главна водеща цел – дигитализация.



Именно иновациите дават нужната енергия за преодоляване на предизвикателствата и променят банкирането.

- Какви са някои от посоките, в които насочихте ресурси и инвестиции през годината?



Като един от лидерите на пазара на финансови услуги нашите усилия са насочени към непрекъснато развитие и надграждане на широката палитра от иновативни решения. За нас потребностите на нашите клиенти са от първостепенно значение и затова се стремим да гарантираме не само перфектното потребителско преживяване, но и винаги да добавяме стойност към продуктите и услугите, които разработваме. Стратегическото ни партньорство с един от водещите международни застрахователи ПОК „Доверие“ и предлагането на качествени пенсионно-осигурителни продукти ни позволява да покрием разнообразните нужди и очаквания на нашите клиенти, като им дадем възможност за още по-детайлно и дългосрочно планиране, което да гарантира спокойствието и финансовата независимост, от която имат нужда във всеки етап на живота си.

Благодарение на партньорството клиентите ни ще могат бързо, лесно и удобно да сключат своя първи договор за допълнително пенсионно осигуряване, както и да прехвърлят натрупаните средства в друг универсален или професионален фонд към съответния, управляван от ПОК „Доверие“. Споразумението ще предостави на всички потребители с дългосрочни планове опция за включване в доброволен пенсионен фонд, който да им осигури по-висок стандарт на живот след навлизането в пенсионна възраст. Наред с всички останали предимства, допълнителното пенсионно осигуряване дава възможност и за генериране на доходност от инвестиции при умерено ниво на риск.



Тъй като едно партньорство е двустранен процес, ние ще предложим и специален продукт, предназначен за клиентите на ПОК „Доверие“, на които предстои да навлязат в пенсионна възраст, който ще им предостави възможност за изгодно ежедневно банкиране. Също така, клиентите и служителите на ПОК „Доверие“ ще могат да се възползват от иновативните финансови продукти и индивидуални решения на Пощенска банка.

- Ще ни разкажете ли малко повече за поредната иновация, която въведохте в Пощенска банка – Smart POS by Postbank?



С гордост мога да кажа, че Пощенска банка е първа сред банките в България, която предложи мобилно приложение за безконтактни плащания, което бързо, лесно и удобно превърна смартфона в ПОС терминал. Това е приложение, с което всеки търговец има възможност да предложи безконтактни разплащания с карти Visa и Mastercard на своите клиенти директно през мобилния си телефон, без необходимост от поддържане на традиционния ПОС терминал. Иновативната услуга, която добавяме към богатото си портфолио от дигитални продукти, е с фокус върху развитието на предприемаческата екосистема и с нея банката отговаря на променените потребности на потребителите.



Приложението предлага лесно и удобно решение за безконтактни разплащания на всеки търговец и е атрактивно както за най-малките и нишови бизнеси, така и за големите корпоративни клиенти, защото това, което ги обединява е ключовата за ефективното развитие на много от индустриите мобилност.



Smart POS by Postbank идва, за да надгради утвърдения ПОС бизнес модел и да направи безконтактните плащания много по-достижими и удобни. Това, от своя страна, ще разшири достъпа до безконтактни плащания за крайните клиенти, което освен удобно е и особено важно в условията на пандемия. Като използваме възможностите на модерните технологии в банкирането, отново отговаряме на нуждите на нашите клиенти за бързина, удобство и достъпност на услугите, които предоставяме.



Високотехнологичната услуга е първата ни иновация от този тип, с която отново адресираме глобалната тенденция потребителите все по-често да предпочитат дигитални форми за разплащане пред традиционните методи. Софтуерният ПОС на Пощенска банка добавя стойност както към бизнеса на ползващите го търговци, така и към услугата, която получават крайните клиенти. А за индустриите, които използват мобилни ПОС устройства, преминаването към софтуерен ПОС е много по-изгодно и лесно за поддръжка решение, защото осигурява по-успешно управление на бизнеса и продажбите и по-лесно планиране, посредством достъпната отчетност.



Тези нововъведения са част от нашaта последователна политика в областта на дигитализацията и идват като логично продължение на вече доказали се продукти, които също през годината предложихме. С високо одобрение вече се ползва уникалния ни мобилен портфейл от ново поколение ONE Wallet, с който потребителите получават още повече банкови услуги през телефона си. С него на практика те имат незабавен безконтактен достъп до основни банкови услуги, защото пренасят физическия портфейл в мобилния си телефон. В новия си портфейл могат да добавят всички свои банкови карти и да ги управляват свободно и ефективно благодарение на богатия набор от функционалности, които са заложени в приложението. Сред тях са и безконтактно плащане с телефона на ПОС терминал, управление на картите в мобилния портфейл като залагане на лимити за различните канали (ПОС, АТМ, плащане през интернет), възможности за добавяне на карти за лоялност от различни търговци, ваучери за отстъпки при наши партньори и много други.



Друга голяма иновация, която осъществихме в Пощенска банка, бяха нашите дигитални зони за експресно банкиране, които веднага бяха разпознати като предпочитана алтернатива на банкирането на гише. Благодарение на интуитивните устройства в тези зони клиентите ни могат да извършват сами по-лесно и бързо голяма част от основните банкови операции, след като се идентифицират само с дебитната или кредитната си карта, без да е необходимо да са регистрирани за интернет банкирането на банката. Дигиталните зони функционират вече в 75 клона в 32 града в страната и предстои откриването на още локации и надграждане на услугата.

- Колко важен е екипът за осъществяването на подобен род иновативни проекти?



За изминалите години най-силното ми постижение е екипът, който изградихме, запазихме и значително увеличихме през годините. Запазихме най-високото ниво на доверие на акционерите ни, радваме се на силната им подкрепа и международно ноу-хау на силната група, към която принадлежим, благодарение на което можем да растем и да инвестираме в иновации.



Движим се напред с 30-годишен опит зад гърба си и силата на професионалния екип – това са съставките на „горивото“, от което черпим своята енергия и експертиза. Фактът, че станахме и „Банка на годината“ именно през най-предизвикателната за всички 2020-а, е признание за високия професионализъм и качество на услугите, които предлагаме заедно.



Дигиталните ни постижения бяха оценени високо от престижния конкурс World Finance Digital Banking Awards 2020 на авторитетното издание World Finance Magazine. Отличията са в категориите „Най-добра дигитална банка“ (Best Consumer Digital Banks, Bulgaria) и „Най-добро приложение за мобилно банкиране“ (Best Mobile Banking Apps, Bulgaria). А отново в същия елитен конкурс, Пощенска банка за четвърта поредна година бе определена за победител в категорията „Най-добра банка в банкирането на дребно“ (Best Retail Bank, Bulgaria). Затова благодаря на нашите служители, без които тези успехи нямаше да са факт.

- Какви са водещите цели, към които отправяте поглед за 2022 г.?



В обществения дневен ред активно навлиза темата за социално-отговорното корпоративно управление (ESG - Environmental, Social & Governance), предприемат се конкретни действия и се оценява напредъкът в трите направления на ESG, а именно по-опазване на околната греда, социална отговорност и добро корпоративно управление сред различните компании и инвеститори в България.



Пощенска банка като една от водещите банки на българския пазар ще продължи да провежда дългосрочна и устойчива социална политика във всички тези направления посредством нашите вътрешни политики и правила за вземане на инвестиционни решения, съобразени с факторите за социално отговорното инвестиране и степента на ангажираност на инвеститорите по отношение на рисковете за такъв вид инвестиране в дружества от тяхното портфолио. Дългосрочните политики за социална отговорност в банката се реализират посредством устойчиви практики, които се прилагат в различните процеси и водят до реални действия за опазване на околната среда и намаляване на въглеродния отпечатък.



Съвсем скоро наградихме и победителите в иновативната дигитална платформа на Пощенска банка „Вселена от възможности“, която беше създадена, за да насърчи интересни идеи, свързани със социално предприемачество в полза на обществото. Общо 238 проекта с потенциал в ключовите области „Дигитални иновации“, „Образование“ и „Зелени проекти“ достигнаха до финалния етап на състезанието, а след решителния вот на авторитетно жури бяха избрани тримата победители – по един проект във всяка от тях. Те изцяло отговарят на мисията и ценностите на Пощенска банка, които ще следваме и през 2022 г., като не сме спирали да предлагаме иновативни дигитални решения, да развиваме различни зелени инициативи и да допринасяме за постиженията в образованието.