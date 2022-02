Rolling Stone купува музикален фестивал в Лас Вегас

Снимка: Bloomberg LP

Вече пет десетилетия сп. Rolling Stone разказва за музикални фестивали. Сега е време да си купи свой.

Изданието, притежавано от издателя Penske Media Corp., съобщи в петък, че придобива мажоритарен дял в „Life is Beautiful“ – годишен музикален фестивал в Лас Вегас. Наследниците на бившия главен изпълнителен директор на компанията Zappos Тони Хсие, основал фестивала, ще запазят дял от бизнеса. От Rolling Stone не разкриват подробности около сделката.

Гъс Венер, главен изпълнителен директор на издателя на списанието, се опитва да изгради бизнес с организиране на събития в допълнение към самото списание. Сред целите му е да бъде създаден музикален фестивал Rolling Stone. Венер се е свързал с Хсие още през 2020 г. във връзка с Life is Beautiful и двамата са изготвили част от параметрите на сделката преди смъртта на Хсие през същата година.

Фестивалът ще запази името си Life is Beautiful, но от Rolling Stone ще намерят начин да се включат в програмата. Една от възможностите е журналисти на изданието да се появяват на сцената или една от сцените да бъде кръстена на списанието. Дейвид Оем, главен изпълнителен директор на Life is Beautiful, ще продължи да ръководи провеждането на фестивала заедно с екипа си.

„Събитията на живо и преживяванията са толкова голяма част от бъдещето на издателския бизнес“, коментира Венер в интервю.

Събитията на живо понесоха силен удар по време на пандемията и много музикални фестивали бяха изправени пред несигурни времена. Това обаче създаде условия за изгодни сделки. По думите на Венер той е бил привлечен от Life is Beautiful заради неговата локация в сърцето на Лас Вегас, както и заради обещанието, че може да предложи нещо повече от музика.

Хсие основава фестивала през 2013 г. като част от кампанията му да съживи централните части на Лас Вегас. Той дори мести централата на Zappos в града и харчи стотици милиони долари за финансиране на проекта си.

Хедлайнери при първото провеждане на фестивала са рокгрупите The Killers и Kings of Leon. Оттогава насам Life is Beautiful се разширява и вече се провежда в три дни, като сред участниците има и стенд-ъп комедианти, артисти и дори учени, сред които и Бил Най. Последното му издание през септември записа 18,3 млн. долара от продажба на билети, нареждайки се на второ място в света по този показател за последната година, показват данни на Pollstar.

Rolling Stone има големи планове за фестивала – идеята е той да стане международно събитие и да се произвежда аудиовизуално съдържание, свързано със събитието, през цялата година.

По статията работи: Елена Илиева