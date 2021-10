Цената на биткойна покори нов връх от над 66 хил. долара

Снимка: Getty

Цената на биткойна очаквано проби нов праг, достигайки рекордните 66 хил. долара в сряда. Основна причина за ралито е пускането във вторник на първия борсово търгуван фонд (ETF), свързан с биткойн фючърси на Wall Street.

Към 17 ч. българско време биткойнът достигна цена от 66 040,62 долара, което е поскъпване с 5,7%, минавайки предходния пик от април, когато върхът остана малко под 65 хил. долара, показват данни на CoinDesk. С днешния ръст увеличението на цената за годината е от над 120%.

Цената на биткойна през последната година. Графика: CoinDesk

Втората по пазарна капитализация криптовалута етер поскъпва с 5,2% до 4001,67 долара.

С близо 4% нараства и криптоиндексът Bloomberg Galaxy Crypto.

Биткойнът достигна до новия си рекорд след прилив на пандемична ликвидност, спекулативни залози и очаквания за по-широк прием от институционалните инвеститори. Пътят до тук обаче не мина съвсем гладко. Цената на криптовалутата се срина до под 30 хил. долара през юни заради критиките за енергийното ѝ потребление и ограниченията на добива и трансакциите в Китай.

Днешният ръст може да се определи като наистина важно събитие в историята на дигиталните активи като цяло, смята Джеси Праудман, съосновател и главен изпълнителен директор на криптоконсултантската фирма Makara.

Първият обвързан с биткойна борсово търгуван фонд (ETF) в САЩ направи дебюта си във вторник с експлозивен интерес. Над 24 млн. акции на фонда ProShares Bitcoin Strategy ETF – търгуван с тикера BITO, са били изтъргувани, показват данни на Bloomberg.

С оборот от почти 1 млрд. долара през първия ден на търговия дебютът на BITO остава втори само след този на въглеродния фонд на BlackRock.

Ентусиазмът на Wall Street също се засилва: Bank of New York Mellon Corp., Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley са сред компаниите, които вече предлагат свързани с криптовалутите услуги. По думите на Доун Фитцпатрик, главен инвестиционен директор на Soros Fund Management LLC, нейната компания притежава монети, като според нея криптоактивите вече са станали част от традиционните активи.

Рекордът на биткойна идва навреме за рождения му ден – дигиталната валута е родена на Деня на вси светии през 2008 г. с публикувано изследване на човек, наречен Сатоши Накамото, добил популярност като бащата на биткойна.

Създаването на криптовалутата запали сегашната революция на дигиталните валути и създаването на повече от 12 хил. други монети, показват данни на MarketCap. В момента пазарната капитализация на всички криптовалути надвишава 2,5 трлн. долара.

По статията работиха: Елена Илиева, редактор Виктория Тошкова