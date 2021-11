И Apple поглежда към криптовалутите

Криптовалутите може да получат нов тласък в популяризирането си не от кой друг да е, а от самата Apple. Главният изпълнителен директор на технологичния гигант Тим Кук заяви, че компанията разглежда евентуални възможности за въвеждане на криптовалутни функционалности.

Той обаче не уточни какво точно може да представляват те. Кук направи изказването по време на конференцията New York Times DealBook, цитиран от Bloomberg.

Изпълнителният директор заяви, че макар в Apple все още да нямат конкретни планове за въвеждането на криптовалутни функционалности в Apple Pay, то „има други неща, които определено разглеждаме“.

Кук също така разкри, че самият той лично инвестира в криптовалута, но засега няма намерение да прави същото и с парите на Apple. „Не смятам, че хората купуват акции на Apple, за да имат експозиция към криптовалути“, посочи той. Компанията също така засега няма и скорошни планове да започне приемането на криптовалути за продуктите си.

Според Кук друг „интересен“ аспект на криптовалутите и технологията зад тях са т. нар. незаменими токени (NFT).

В света на плащанията за някои Apple по-скоро изостава във включването на поддръжка за криптовалути. Square Inc., PayPal Inc. и Venmo вече поддържат криптовалутни функционалности, а Amazon.com Inc. и EBay Inc. показаха готовност да работят с криптовалути в бъдеще. За кратко по-рано тази година Tesla Inc. приемаше плащания в криптовалути за автомобилите си. Услугата обаче беше преустановена.

По време на конференцията Кук защити комисионните на магазина за приложения на Apple App Store с довода, че повечето разработчици се таксуват на 15%, а не на пълните 30%. Изпълнителният директор също така заяви, че предстоят още промени в App Store.

Попитан какво мисли за Meta Platforms Inc. и амбицията на компанията за създаване на метавселена, Кук отговори, че т. нар. обогатена реалност е основна технология за Apple. Компанията планира да представи свой собствен сет за смесена реалност още следващата година, съобщи по-рано Bloomberg.

По статията работи: Елена Илиева