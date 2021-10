Любовта към криптоакциите не може да се мери дори и с финансите и технологиите

Снимка: Bloomberg LP

Акциите, свързани с криптовалути, се представят по-добре от тазгодишните сектори любимци на пазарите, подкрепени от рекордното рали на цената на биткойна, съобщава Bloomberg.

Група от над 20 международни криптоакции, свързани с добива на монети, търговията и инвестициите, поскъпна с 91% тази година. Представянето на курираната от Bloomberg кошница е доста по-добро в сравнение с 14% ръст на MSCI AC World Index и изпреварва ръста при водещи сектори за търговия на ценни книжа, като енергетика, финанси и технологии.

Треската около всичко, свързано с криптовалути, се засили още повече с пускането във вторник на първия на Wall Street борсово търгуван фонд, обвързан с биткойн фючърси.

По-рано в сряда цената на биткойна успя да мине нов рекорден праг от 66 хил. долара, тласкана нагоре от успешното пускане във вторник на първия борсово търгуван фонд, обвързан с биткойн фючърси, на Wall Street.

Но като се имат предвид резките движения при цените на дигиталните валути, инвестирането в криптосектора не е за всеки.

Тепърва остава да се види и дали листването на ETF-а и другите след него ще донесе следващия голям пик в цената на биткойна, или просто ще остане възможност за събиране на печалба, посочва Крейг Ърлам, старши пазарен анализатор на Oanda.

„Всяко едно от двете може да предизвика някои доста диви ценови движения в криптовалутното пространство“, допълва той.

Компаниите за добив засега са най-добре представящите се в кошницата на Bloomberg. Книжата на Marathon Digital Holdings Inc., Hut 8 Mining Corp. и Bitfarms Ltd. поскъпват с най-малко 180% от началото на годината. В същото време Galaxy Digital Holdings Ltd., мениджърът на активи, ръководен от Майкъл Новограц, удвои стойността си тази година, показват данните.

