UBS може да предложи криптоинвестиции на богати клиенти

UBS Group AG е в начална фаза на проект за възможност за инвестиция в дигитални валути, насочен към заможни клиенти – поредната компания, която се опитва да разшири достъпа си на фона на засиленото търсене.

Швейцарската компания разглежда няколко алтернативи за инвестиции в този клас активи, посочват запознати с плана пред Bloomberg. Предложенията за инвестиции ще са малка част от състоянието на клиентите заради волатилността, а опциите ще включват инвестиране чрез инструменти на трета страна, посочва един от запознатите.

Все повече компании за ценни книжа предлагат криптоуслуги. Goldman Sachs Group Inc. навлезе още по-дълбоко на биткойн пазара на стойност 1 трлн. долара с предлагането на деривати, свързани с цената на биткойна, които се изплащат в кеш. Morgan Stanley пък планира да осигури достъп на богатите си клиенти до три фонда, които дават възможност за притежание на криптовалути, а Bank of New York Mellon Corp. разработва платформа за търговия с традиционни и дигитални активи. Citigroup също обмисля възможност за криптоуслуги.

„Наблюдаваме случващото се на полето на дигиталните активи отблизо“, посочват от UBS в изявление. „По-важното е, че имаме най-голям интерес от технологиите, които са в основата на дигиталните активи, най-вече върху технологията за разпределените регистри“, посочват от банката.

За момента биткойнът остава най-популярната дигитална валута, но другите токени също увеличават интереса към себе си. UBS от своя страна се притеснява, че може да изгуби част от клиентите си, ако не предлага възможност за такъв тип инвестиции, посочват източниците.

Главният изпълнителен директор на швейцарския конкурент Julius Baer Group Филип Рикенбахер заяви по-рано миналата седмица на конференция, че компанията работи с партньори по предлагането на достъп за своите клиенти до криптоактиви, въпреки че засега не възнамерява да извършва собствени трансакции с биткойн.

По статията работи: Елена Илиева