Ани Великанова. Снимка: Investor Media Group

Ани Великанова се присъединява към екипа на Investor Media Group. От 18 юни тя e новият търговски директор в медийната група с най-разнообразното портфолио на пазара.

Великанова има 14-годишен опит в рекламната сфера, като се специализира в областта на дигиталните медии и дигиталния маркетинг. Преди да стане част от екипа на Investor Media Group, тя е заемала позицията мениджър „Реклама и продажби“ в „OLX България“, а в периода 2012-2015 е начело на отдела за интернет продажбите на bTV Media Group. Великанова е и един от двигателите, които стоят зад големи иновации в рекламната сфера у нас. Участвала е активно в разработването на една от първите платформи за единно управление на интернет реклама, инициира и първата в България мобилна реклама.

„Основен приоритет за Investor Media Group винаги е било да създава и развива модерни иновативни медийни продукти, които да предоставят качествено, интересно и аналитично съдържание на аудиторията. За нас като водеща медийна група с толкова разнообразно портфолио е важно да инвестираме в дигиталното развитие и постигане на пълна синергия. Вярвам, че със специалист като Ани Великанова и талантливия екип на медийната група не само ще продължим да създаваме иновативни решения за толкова динамичен пазар като рекламния, но и ще наложим нов успешен търговски модел в медийната сфера у нас“, коментира Виктория Митковa – изпълнителен директор на Investor Media Group.

„Присъединяването ми към Investor Media Group е голямо професионално предизвикателство, което приемам с ентусиазъм. Медийната група разполага с уникален за пазара ни, добре балансиран набор от медийни продукти, силни и разпознаваеми брандове с висок стандарт на съдържание, които са се доказали през годините. Вярвам, че мога да помогна за още по-добра търговска синергия на каналите в портфолиото на групата и постигане на 360-градусова полезност за рекламодателите”, заяви и новият търговски директор на медийната група Ани Великанова

Investor Media Group е водеща медийна група и единствената българска публична компания, която включва и телевизионни медии. Част от портфолиото на групата са националната ефирна телевизия Bulgaria ON AIR, бизнес телевизията Bloomberg TV Bulgaria – първият международен бизнес и финансов канал, адаптиран към местната аудитория. През 2017 година медийната група направи и най-мащабната инвестиция в българското образование, придобивайки 90% от един от най-успешните икономически университети у нас – Висшето училище по застраховане и финанси.

Дигиталното портфолио на групата включва Bloombergtv.bg – онлайн видеоплатформата на Bloomberg TV Bulgaria, телевизионния сайт Bgonair.bg, водещия новинарски сайт Dnes.bg, онлайн институцията във финансовите и икономически новини Investor.bg, сайта за модерните млади хора Tialoto.bg, онлайн изданието за съвременната жена Az-jenata.bg, спортния новинарски сайт Gol.bg, водещия здравен сайт Puls.bg, единствената онлайн медия, насочена към тийнейджърите - Teenproblem.net, сайта за недвижими имоти с най-качествените обяви Imoti.net, детския портал Az-deteto.bg, сайта за автомобилни новини Automedia.bg, онлайн платформата за подаване на граждански сигнали Helpbook.info, сайта за кариерно развитие Rabota.bg и други. Част от Investor Media Group е и националното радио Bulgaria ON AIRс покритие в 33 града в страната, както и списанията Bulgaria ON AIR The Inflight Magazine, Investor Digest и GO ON AIR The Traveller’s Magazine, които се разпространяват на борда на самолетите на националния авиопревозвач „България Ер“.