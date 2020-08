Големите банки в Китай започват маневри в очакване на американските санкции

Снимка: Bloomberg L.P.

Най-големите държавни банки в Китай, опериращи в Хонконг, предприемат предварителни стъпки, с които да посрещнат санкциите на САЩ, наложени на длъжностните лица в града, като се стремят да гарантират достъпа си до решаващото финансиране в долари и отвъдморските мрежи, съобщава Ройтерс.

Големите китайски държавни кредитори с операции в САЩ, в това число Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. и China Merchants Bank Co., вече действат предпазливо при откриването на нови сметки за 11-те санкционирани служители, включително по отношение на ръководителя на Хонконг Кари Лам, посочват хора, запознати с темата. Те споделят, че поне една банка е спряла такава дейност.

При някои кредитори трансакциите през САЩ са забранени, изтъкват още източниците.

Чуждестранните кредитори като Citigroup Inc. са предприели стъпки за блокиране на сметки или увеличаване на контрола спрямо клиентите от Хонконг.

Подобни мерки подчертават способността на САЩ да използват доминиращата роля на долара на световните пазари и при трансакциите като инструмент за натиск на фона на ескалиращото напрежение с Китай.

Китайските държавни заемодатели трябва да запазят достъпа си до световните финансови пазари, особено в момент, когато Пекин се обръща към тях, за да подкрепи икономиката си в процеса на нейното възстановявана от пандемията от коронавирус.

Четирите най-големи банки в Китай отчитат 1,1 трлн. долара финансиране в края на 2019 г., според данни на Bloomberg Intelligence.

Всички те отказват дадат коментар по въпроса.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп миналата седмица санкционира редица китайски и хонконгски служители, включително Лам, Ся Баолун, директор на Службата по въпросите на Хонконг и Макао в Държавния съвет на Китай, началника на хонконгската полиция Крис Тан и предшественика му Стивън Ло, както и срещу секретаря по сигурността на Хонконг Джон Лий Ка-чиу и Тереза Чен, секретар по правосъдието, съобщи американското министерство на финансите в комюнике.

Активите в САЩ на въпросните лица ще бъдат блокирани.

Американските санкции забраняват на банките да извършват бизнес със санкционираните лица, като при неизпълнение рискуват съответните наказателни мерки, които биха застрашили достъпа им до финансовата система на САЩ.

В понеделник (10 август) Китай отвърна на удара, като санкционира 11 лица, включително сенаторите от САЩ Марко Рубио и Тед Крус, но не успя да вкара в списъка си висши американски държавни служители. От Пекин посочиха още в петък, че вратата за разговори със САЩ остава отворена.

Bank of China има най-голяма експозиция спрямо долара сред китайските банки, следвана от Industrial & Commercial Bank of China Ltd., най-голямата банка в света. Китайските кредитори разширяват присъствието си в световен мащаб през последното десетилетие чрез добавяне на клонове, придобивания и отпускане на заеми за финансиране на всичко - от местни електроцентрали до магистрали.

Междувременно местните банки в Хонконг също са поставени под натиск, тъй като всички те извършват операции, свързани със САЩ, както по отношение на валутата, така и при сетълмент.

Хонконгският валутен регулатор, който играе ролята на местна централна банка, се опита да облекчи опасенията в събота (8 август), като заяви, че кредиторите в града нямат задължение да следват американските санкции съгласно местното законодателство, призовавайки банките да се отнасят справедливо към клиентите.

По статията работи: Аспарух Илиев