Слабото търсене кара глобалните доставки на LNG масово да се отлагат за 2021 г.

Много от най-големите купувачи на втечнен природен газ (LNG) в световен мащаб се стремят да отлагат поръчките за нови количества, тъй като пандемията от COVID-19 свива сериозно търсенето и по-голяма част от количествата газ отиват във вече почти пълните хранилища, съобщава Bloomberg.

Този ход сигнализира, че усилията за овладяване на разпространението на вируса могат да повлияят на консумацията на енергия далеч напред през тази година и вероятно през 2021 г., като влошат допълнително ситуацията със свръхпредлагането на природен газ и петрол, което води до ценови крах и финансови проблеми за имената в индустрията.

Купувачите в Южна Корея и Япония, включително Korea Gas Corp. и Tokyo Gas Co., са в обсъждане с доставчици за отлагане на поръчаните товари, планирани за доставка до октомври, споделят източници, запознати с темата. Заявките за забавяне варират от само няколко дни до края на следващата година, посочват те.

Вирусът вече е нарушил доставките на LNG в Азия. Индийските вносители тази седмица поискаха допълнително забавяне на доставките, след като правителството удължи националното блокиране до 3 май. Междувременно няколко купувачи в Северна Азия са приложили така наречените клаузи за „понижаване на количеството“ в своите дългосрочни договори, които им позволяват да поемат до 10% по-малък обем от първоначално договореното количество газ. По-рано тази година купувачите в Китай, където вирусът първо удари, обявиха форсмажорни обстоятелства при отлагането на някои товари.

Говорител на Kogas в четвъртък заяви, че компанията е забавила или намалила някои товари с доставка през тази година, включително от Малайзия и Катар, без да предоставя подробности за обемите, сроковете или другите доставчици.

Малоазийската Petroliam Nasional Bhd и Qatargas отказаха да дадат коментар.

Kogas е поискала от Qatargas да забави до 18 товара, първоначално планирани през следващите шест месеца, като компанията моли някои от товарите да бъдат доставени през 2021 г. Не е ясно колко товара общо Kogas е поискала да бъдат забавени от всички нейни доставчици.

Японски компании, сред които Tokyo Gas, Jera Co., Kansai Electric Power Co. и Osaka Gas Co., са потърсили възможност за разсрочване на доставките на товари за април, май и юни, съобщават източниците. И четирите компании отказват да дадат коментар.

Очаква се запасите от LNG в хранилищата на някои терминали в гъсто населените японски райони Канто и Кансай да запълнят капацитета на съхранение до началото на лятото. Заради коронавируса Япония обяви едномесечен период на извънредни мерки от 7 април за Токио, както и за префектурите Осака, Канагава, Сайтама, Чиба, Хиого и Фукуока.

