Apple ще има плаващ магазин в Сингапур

След като коронавирусът принуди другите търговци да затворят магазините си, Apple обяви, че планира да отвори нов Apple Store в Сингапур, който ще плава във водата, пише CNBC.

Новият търговски обект, разположен във футуристична гигантска сфера, която свети нощем, ще бъде разположен на бреговата линия на града. Магазинът носи името Apple Marina Bay Sands и е кръстен на хотелски комплекс, от който е част.

