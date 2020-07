Google ще инвестира 10 млрд. долара в Индия

Снимка: Bloomberg L.P.

Основното звено на американската технологична компания Alphabet Inc. Google планира да изразходва 10 млрд. долара през следващите от пет до седем години, с което цели да помогне на страната за ускореното приемане на цифровите технологии, съобщава Bloomberg.

Сундар Пичай, който е роден в страната и сега е главен изпълнителен директор на родителя Alphabet Inc., обяви това решение на годишното събитие Google for India във видеоконферентна връзка. Той посочи, че пандемията от коронавирус е подчертала голямата роля на технологията за бизнеса и свързаността между хората.

„Това е отражение на нашата увереност в бъдещето на Индия и нейната цифрова икономика“, изтъкна Пичай.

Въпросните 10 млрд. долара ще бъдат инвестирани в партньорства, операции, инфраструктура, цифрови екосистеми и акции. Google заяви, че усилията на компанията ще се съсредоточат върху няколко основни области като осигуряване на лесен достъп и информация за всеки индиец на съответния език, включително хинди, тамилски и панджаби; изграждане на нови продукти и услуги, които са подходящи за нуждите на Индия; овластяване на местните компании при продължаването или предприемане на дигитална трансформация; използване на технологии и изкуствен интелект за социални блага в области като здравеопазването, образованието и селското стопанство.

Google, която е основана през 1998 г. в Силициевата долина, започна своето навлизане в Индия шест години по-късно с офиси в Бангалор и Хайдарабад.

Оттогава индийският бизнес на компанията се превърна в един от най-важните. Сега страната има повече от 500 милиона интернет потребители, като по този показател се нарежда на второ място след Китай, ръст, който привлече всички американски технологични гиганти.

Google се сблъска със сериозни трудности на някои други пазари през последните месеци. През април Пичай информира своите служители по имейл, че Alphabet ще забави наемането на нова работна ръка през остатъка от годината, тъй като изпитва затруднения с приходите от реклама заради коронавируса.

„Цялата глобална икономика страда и Google и Alphabet не са имунизирани срещу ефектите от тази глобална пандемия“, написа той.

Този месец Google изостави плановете си за нова облачна услуга в Китай заради опасения относно геополитическото напрежение и пандемията, съобщи Bloomberg News.

Междувременно Индия отчита прилив на чужд интерес към своята цифрова икономика. През последните няколко месеца инвеститори, включително Facebook Inc., Qualcomm Inc. и Intel Corp., вложиха около 16 млрд. долара в звеното за цифрови услуги на най-големия конгломерат в Индия - Retail Industries Ltd.

Google, Facebook, Amazon.com Inc. и други инжектират милиарди долари в индийския пазар в борба за привличане на многомилионните потребители и да поставят основата за бъдещия растеж на приходите.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева