Печалбата на Sony за четвъртото ѝ тримесечие се срина с 57%

Снимка: Getty Images

Японската компания Sony отчете 57% спад на оперативната печалба за четвъртото тримесечие и се въздържа от даването на прогноза за текущата година заради несигурността, свързана с пандемията на коронавируса, предава Ройтерс.

Гигантът за електроника и развлечения обяви, че оперативната му печалба е достигнала 35,45 млрд. йени (331 млн. долара) за тримесечието от януари до март спрямо 82,73 млрд. йени година по-рано, след като коронавирусът засегна търсенето на графични сензори за смартфони, камери и телевизори.

Анализаторите дадоха средна прогноза за 73,77 млрд. йени според Refinitiv.

Несигурността около влиянието на блокадите заради коронавируса продължава, което означава, че е трудно да се прогнозират продажбите на потребителски устройства по-късно тази година.

Оперативната печалба за годината, която завърши през март, достигна 845,46 млрд. йени, спадайки с 5,5% спрямо предходната година след две поредни години на рекордни върхове.

Влиянието на пандемията намали годишната печалба с 68,2 млрд. йени, от които 35,1 млрд. са от бизнеса с потребителска електроника, посочва Sony.

Компанията спря производството в част от заводите си, след като правителствата по света наложиха продължителни рестрикции на движението и бизнес активността с цел да овладеят разпространението на новия коронавирус.

Но гейминг бизнесът се радва на положително развитие с 2,8 млрд. йени от пандемията, тъй като потребителите останаха по домовете си и търсиха развлечения. Звеното отчете по-малко от очакваното 28-процентно понижение до 46,2 млрд. йени печалба за четвъртото тримесечие въпреки остаряващата конзола PlayStation 4.

Гейминг бизнесът вероятно ще е лъч светлина за Sony, като се има предвид голямата несигурност тази година. Очаква се компанията да пусне новата си конзола PlayStation 5 (PS5) по време на празничния сезон в края на годината – седем години след излизането на конзолата от предното поколение.

Sony се придържа към плана за премиерата и отрече медийните спекулации, че коронавирусът ще повлияе на производството и ще доведе до големи забавяния. Въпреки това компанията беше принудена да обяви, че ще има забавяне в пускането на големи игри като „The Last Of Us Part II”.

За бизнеса със сензори, който също е двигател на растежа, Sony твърди, че внимателно ще следи случващото се на пазара на смартфони.

Sony контролира 51,5% от световния пазар на графични сензори, достигащ 15 млрд. долара, сочат данни на Gartner. Тя доставя компоненти на компании като Apple и Huawei Technologies.

Компанията за пазарни проучвания Omdia обаче прогнозира, че глобалните продажби на смартфони ще се свият с 13 на сто до 1,2 млрд. бройки тази година.

По статията работиха: Елена Кирилова, редактор Елена Илиева