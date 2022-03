До свидания, McDonald’s, Coca-Cola! До свидания, капитализм в России*

След инвазията в Украйна много компании прекратиха дейността си в Русия - в знак на протест или заради санкциите. Критиките към компаниите, които не са направили това, се увеличиха рязко напоследък. В интернет се появиха призиви за бойкот, а инвеститорите също се включиха. И изведнъж решенията се взеха много бързо: американските компании McDonald's, Starbucks и Coca-Cola обявиха през няколко часа, че засега прекратяват дейността си в Русия. Pepsico също възнамерява да ограничи сериозно дейността си.

Четири големи западни марки, някои от които са определяли икономическото развитие на Русия в продължение на десетилетия, се оттеглят с един замах.

Преустановяването на дейността на McDonald’s – считана за емблематичен бранд и лице на американския капитализъм, е исторически обрат за веригата за бързо хранене, която се превърна и в лице на глобализиращия се руски бизнес. С появата си през 1990 г. в Москва, която тогава бе част от Съветския съюз, компанията се превърна в мощен символ на възхода на капитализма над комунизма. В първия ден от работата на ресторанта на опашка са чакали 30 000 души. В последните часове на вчерашния ден в Telegram бяха разпространени снимки с огромни опашки пред обекти на веригата, а днес в сайтове за обяви се предават сандвичи, сосове и менюта.

Днес, въпреки че само около 2% от всички ресторанти на McDonald's са в Русия или Украйна, на тях се падат около 9% от световните приходи, най-вече поради факта, че повечето от тях са пряка собственост и се управляват от McDonald's.

И така - McDonald's затваря своите 850 филиала в Русия до второ нареждане. За компанията в Русия работят 62 хил. души. Досега най-голямата компания за бързо хранене в света не коментираше войната в Украйна, но сега главният изпълнителен директор Крис Кемпчински зае твърда позиция. Поради ценностите на компанията тя „не може да игнорира ненужното човешко страдание, което се случва в Украйна", обяснява той в имейл до служителите. Според него спирането на дейността е било необходимо, въпреки че McDonald's присъства в Русия от над 30 години и обслужва милиони клиенти всеки ден.

Миналата седмица анализаторът на Cowen Inc. Андрю Чарлз заяви, че експозицията към Русия и Украйна е „несъществена" за McDonald's въпреки голямата част от приходите. Това е така, защото на тези страни се падат по-малко от 3% от оперативната печалба, или 311 млн. долара от 10,4 млрд. долара оперативна печалба, която McDonald's отчете през миналата година.

Джеймс Ръдърфорд, анализатор в Stephens, заяви, че решението на веригата да се откаже от продажбите и да продължи да плаща на персонала „може временно да предизвика по-изразено въздействие върху оперативната печалба“. Това обаче може да бъде поне частично компенсирано от обезценяването на рублата спрямо долара, пише той в изследователска бележка.

