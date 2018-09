Графика на деня: Къде има най-голям брой свръхбогаташи?

Снимка: Архив Ройтерс

Броят на супербогатите по света все повече расте. Според годишния доклад на Wealth-X – World World Ultra Wealth Report, броят на хората с ултраголямо нетно богатство, или тези със състояние от над 30 млн. долара, се е увеличило с 13% през миналата година до 255 810 души, съобщава Statista.

Този растеж се дължи на бичите фондови пазари, стабилния икономически растеж, силните пазари на активи и стабилните обменни курсове спрямо долара. Общо тези 255 810 души притежават богатство за 31,5 трлн. долара.

От години Северна Америка е движещата сила зад ръста в броя на богаташите, но днес тази титла се предава на Азия. Проучването открива, че броят на супербогатите в Азия е нараснал с 19% през 2017 г., което е двойно по-бързо от растежа в Северна Америка и се дължи на увеличаващите се нива на състоянието в Китай.

В резултат на това Хонконг е изместил Ню Йорк като градът с най-голямо население от ултрабогати. В бившата британска колония населението от богаташи с поне 30 млн. долара е скочило с 31% миналата година до 10 хил. души, задминавайки Голямата ябълка с 8900 души. Токио оформя челната тройка, а Париж е лидер в Европа, макар че е на пето място в света, с 4000 души.

По статията работиха: Виктория Тошкова, редактор Елена Илиева