Компанията на Джесика Алба се готви за IPO

Снимка: Bloomberg LP

Honest Co. – компанията, чийто съосновател е актрисата Джесика Алба, подаде заявление за листване на Nasdaq след първоначално публично предлагане.

Компанията от Лос Анджелис посочва в проспекта си до Американската комисия по ценните книжа и борсите, че ще търси да набере 100 млн. долара, което вероятно ще се промени с течение на времето, съобщава Bloomberg.

Продажбата на акции може да оцени Honest на около 2 млрд. долара.

Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. и Jefferies Financial Group Inc. съветват компанията. Очаква се тя да се търгува под символа HNST.

Honest излезе на пазара през 2012 г. и предлага козметика и бебешки продукти, чисти от химически и изкуствени съставки, онлайн и чрез други търговци на дребно.

Производителите на потребителски продукти отчитат непрекъснато нарастване на търсенето на стоки, които се считат за лишени от химически и изкуствени добавки през последните години - тенденция, подчертана от пандемията от Covid-19.

Подаването на проспект за IPO на Honest идва на фона на повишено търсене на продукти за лична грижа и почистващи средства по време на пандемията.

Продажбите на компанията за миналата година са за малко над 300 млн. долара, според проспекта. Това представлява 28% ръст спрямо 2019 г. Компанията регистрира обаче нетна загуба от 14,5 млн. долара през 2020 г. и коригира печалбата преди лихви, данъци, преоценки и амортизация на 11,2 млн. евро.

От стартирането си през 2012 г. Honest създаде отношения с някои от най-големи търговци на дребно в САЩ, вкл. Target Corp. и Amazon.com Inc.

Honest смята глобалните съизпълнителни директори на L Catterton Скот Данке и Майкъл Чу за едни от най-големите си акционери. Като инвеститори в декларацията са посочени и Lightspeed Venture Partners, Fidelity и General Catalyst.

По статията работи: Миглена Иванова