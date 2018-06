Продажбите на Costa се свиват с 2%

Снимка: Архив Ройтерс

Най-голямата кафе верига във Великобритания Costa регистрира спад от 2% на продажбите си през първите три месеца на годината, съобщава BBC.

Като се вземат предвид новооткритите заведения обаче продажбите на територията на Обединеното кралство растат с 5,2%, казаха от компанията майка на Costa Whitbread. От Whitbread обясниха още, че са предприети първите стъпки, за да излезе веригата за продажба на кафе от групата – стъпка, която беше обявена още през април.

В ранните часове на търговията в Лондон акциите на Whitbread поскъпнаха с 1%.

"Нашите магазини остават изключително печеливши и осигуряват отлична възвращаемост на капитала", каза шефът на Whitbread Алисън Бритън. От компанията обясниха още, че продажбите намаляват на традиционните места за пазаруване, докато добър ръст се отчита на туристическите локации.

На едни от най-скъпите улици във Великобритания в последните месеци се наблюдава тенденция на затваряне на магазини и ресторанти. Marks & Spencer, House of Fraser, Mothercare, New Look, Byron, Jamie's Italian и Prezzo – всички те затварят обекти, пише BBC.

От Costa заявиха, че активно пренасочват мрежата си към места с голям поток от хора и удобни локации. Кафе веригата разполага с 2400 кофишопа във Великобритания, както и с 1400 обекта на чужди пазари. Costa Express пък има 8237 вендинг машини по целия свят.

Whitbread придоби Costa през 1995 г. от основателите на компанията Серджо и Бруно Коста. Освен че е най-голямата верига за кафе във Великобритания, Costa е и втората подобна верига в света, като има намерение да се разраства допълнително, опитвайки се да утрой присъствието си в Китай, където заема второ място по пазарен дял след Starbucks.

Допълнителна информация по разделянето на Costa от Whitbread се очаква да бъде обявена през октомври.

