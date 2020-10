Vivendi изтегля IPO-то на Universal Music за 2022 г.

Снимка: Bloomberg LP

Френската медийна компания Vivendi обмисля първично публично предлагане (IPO) на своя високодоходен музикален лейбъл Universal Music още през 2022 г., година по-рано от предишната цел.

„Наистина сме склонни да изтеглим напред първоначалния план“, заяви директорът на Vivendi Арно де Пуйфонтен, цитиран от Ройтерс.

Навлизането на пазара на акции може да даде на музикалната група повече финансови възможности да се съревновава с конкурентите Warner Music Group и Sony Music Entertainment. Приходите от IPO-то на Universal, дом на творци като Тейлър Суифт, Дрейк или Лейди Гага, могат да бъдат използвани за погасяване на дългове, финансиране на програми за обратно изкупуване на акции и евентуални поглъщания.

През току-що завършилото трето тримесечие Vivendi увеличи приходите при постоянен обменен курс с 0,7% до около 4 милиарда евро, като най-голямото подразделение Universal постигна ръст на продажбите от 6,1%.

Приходите са над пазарния консенсус, който прогнозира спад в продажбите между 1% и 2% за групата, каза главният финансов директор Ерве Филип.

Приходите през третото тримесечие на втория по големина бизнес на Vivendi, платената телевизия Canal Plus, са нараснали с 0,9%, подпомогнати от силния ръст на приходите от международни операции.

За разлика от тях, рекламното подразделение на Vivendi Havas отчете спад на основните приходи с над 10% за третото тримесечие. Групата не предостави прогноза за цялата година.

Припомняме, че преди десетина дни стана ясно, че китайският Tencent Holdings Ltd. планира да увеличи дела си в Universal Music Group с още 10% преди изтичането на опцията през януари. Китайската технологична компания поведе през миналата година консорциум, който закупи 10% от най-голямата музикална компания в света от Vivendi. Тази сделка оценява Universal Music на 30 млрд. евро, а Tencent и нейните партньори имат възможност да увеличат своя дял до 20% при същата оценка до 15 януари 2021 г.

Чрез увеличаване на дела си Tencent ще се стреми да се диверсифицира от игрите и Китай, където тази година е зает с осъществяването на редица сделки. Концернът помогна за сливането на Huya Inc. и DouYu International Holdings Ltd., създавайки китайски гигант за стрийминг на игри с пазарна стойност над 11 милиарда долара, и предложи да придобие частната китайска фирма за игри Leyou Technologies Holdings Ltd.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Десислава Попова