Щатските власти взимат под лупа новия софтуер на Tesla

След публикуването на софтуера на Tesla за “пълно самоуправление“ (Full Self Driving) се появи реакция и от американския орган за пътна безопасност.

„NHTSA беше информирана за новата функция от Tesla, която е продължение на съществуващата система за помощ на водача. Агенцията ще следи отблизо новата технология и няма да се поколебае да предприеме стъпки за защита на обществеността от неразумни рискове за безопасността“, се казва в изявление на Националната администрация за безопасност на движението по пътищата (NHTSA).

Tesla започна да оборудва от вторник определен брой клиенти с пробната версия на новата софтуерна функция, което накара ентусиазирани клиенти да споделят видеоклипове на своите предполагаемо самоуправляващи се автомобили по улиците през нощта. Вероятно това е накарало органа, който вече разследва 19 катастрофи с автомобили на Tesla, в които е използвана усъвършенстваната система за помощ на водача, да се задейства.

През юли NHTSA заяви, че специалният му екип за разследване на катастрофи е „проучил 19 катастрофи с участието на автомобили на Tesla, където се смята, че по време на инцидента е била ангажирана някаква форма на усъвършенствана система за помощ на водача“, припомня Ройтерс.

От години главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск обещава самостоятелно движение за превозните средства на компанията, но пропусна да изпълни няколко самоналожени срокове.

Изследователи, регулатори и застрахователни групи твърдят, че истинското самоуправление все още е далеч и е по-сложно, отколкото компаниите са очаквали преди няколко години. Те разкритикуваха популяризирането на Tesla на съществуващата полуавтоматизирана система за автопилот като опасно и подвеждащо потребителите твърдение.

Консорциум от компании, разработващи такава технология, Partners for Automated Vehicle Education (PAVE), който включва Ford Motor Co, General Motors и подразделението на Google Waymo, разкритикува подхода на Tesla.

„Тестването на обществени пътища е сериозна отговорност, а използването на нетренирани потребители за валидиране на софтуер на ниво бета на обществени пътища е опасно и несъвместимо със съществуващите насоки и индустриални норми“, заяви PAVE в изявление от четвъртък.

Автопилотът и подобни усъвършенствани системи за подпомагане на водача могат да осигурят поддръжка при управление, спиране и ускорение при ограничени обстоятелства, обикновено на магистрали.

Уебсайтът на Tesla описва новата версия на софтуера като „Autosteer on City Streets“, като пояснява, че системата изисква активен надзор на водача и не прави автомобила автономен.

Собствениците на Tesla могат да закупят „Full Self Driving“ за 8000 долара с надеждата в крайна сметка да получат актуализацията. Мъск каза в четвъртък, че в понеделник цената ще нарасне с 2000 долара, но по-късно през деня написа в Twitter, че увеличението на цените в САЩ ще бъде изместено до четвъртък следващата седмица. Подобни увеличения на цените ще важат и в други страни, тъй като тестовата версия беше пусната там, добави той.

В Twitter собствениците на Tesla, получили тестовата версия, публикуваха видеоклипове за своето преживяване, твърдейки, че колата „буквално вижда всичко“, като сама задава индикатори и навигира в завои, дори без ясна маркировка на пътната лента.

