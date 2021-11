Xpeng хвърля ръкавицата на Model Y на Tesla с нов електрически SUV модел

Снимки: Кадри от видео в YouTube, споделено от Xpeng

Китайският производител на електрически автомобили Xpeng Inc. представи своя четвърти модел - голям спортен автомобил, който трябва да се противопостави по-директно на лидера в този клас Model Y на Tesla Inc. и на серията ES на Nio Inc., съобщава Bloomberg.

Автомобилът на Xpeng, наречен G9, беше представен на международното автомобилно изложение в Гуанджоу, Китай, в петък. Той е насочен както към вътрешния пазар, така и към други страни и ще бъде съвместим с усъвършенстваната мрежа от зарядни станции на Xpeng, при която даден електромобил може да добави заряд за пробег от 200 километра само за 5 минути.

От Xpeng не предоставят никакви подробности относно цената на G9.

„Нашият флагманен интелигентен SUV G9 представлява ново ниво на лукс с перспектива за глобално разпространение и е съществена част от нашето изследване на по-интелигентна, по-безопасна, по-екологична и устойчива мобилност“, изтъква главният изпълнителен директор на концерна Хъ Сяопин.

Основана през 2014 г., Xpeng започна да доставя местно произведени електрически SUV автомобили G3 и седани P7 за Норвегия. Концернът отчете общи доставки от 25 666 броя през тримесечието, приключило на 30 септември, въпреки предизвикателствата заради глобалния недостиг на чипове.

Общите продажби на Xpeng надхвърлят 100 000 превозни средства, изтъкват от концерна, като само от началото на тази година те достигат 66 542 броя, което представлява ръст от 289% на годишна база.

Xpeng се сблъсква с нарастващата конкуренция на пазара на електрически превозни средства в Китай в лицето на местните производители като Nio и Li Auto, както и от утвърдени концерни като подкрепяния от Уорън Бъфет BYD и Tesla на Илон Мъск.

Компанията ще обяви финансовите си резултати за третото тримесечие на 23 ноември.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Виктория Тошкова