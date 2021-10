Забавянето при доставките на чипове достига нов рекорд

Снимка: Bloomberg L.P.

Периодът между поръчката на полупроводници и реалната им доставка за автомобилните концерни и компаниите от други сектори нараства отново през септември, което показва, че недостигът на чипове ще продължи да възпрепятства световното икономически възстановяване от пандемията от коронавирус и през следващите месеци, пише Bloomberg.

В момента този период се изчислява на средно 21,7 седмици, според проучване на Susquehanna Financial Group. Разликата между поръчката и доставката нараства в девет последователни месеца и е най-голямата, откакто започва проследяването на данните през 2017 г.

Анализаторът от Susquehanna Крис Роланд пише, че времето за изпълнение на поръчка за микроконтролери отново се е увеличило рязко, мрачен знак за автомобилните производители, които остават силно засегнати от кризата с доставките.

Ключови доставчици като NXP Semiconductors NV, Texas Instruments Inc., Infineon Technologies AG, ON Semiconductor Corp., Microchip Technology Inc. също отчитат своите най-големи забавяния при изпълнение на поръчките досега.

„Скорошните проучвания на дистрибуторите показват липса на стабилизация през 2021 г., като може би прекъсванията на електрозахранването в Китай създават нови затруднения във веригите на доставка“, пише Роланд.

Недостигът на полупроводници удари автомобилните производители, докато индустрията интегрира нови технологии и дава приоритет на електрическите превозни средства, докато регулациите по света относно замърсяването продължават да се затягат.

Консултантската фирма AlixPartners изчислява, че световната автомобилна индустрия ще загуби около 210 млрд. долара от нереализирани продажби само за 2021 г.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева