Британската верига Homebase затваря 42 магазина

Британската верига Homebase за стоки "направи си сам" затваря 42 магазина, което се очаква да доведе до съкращаването на 1500 работни места, предадоха Ройтерс и БТА.

Компанията съобщи в комюнике, цитирано и от AFP, че е предложила на кредиторите си план за преструктуриране, предвиждащ затварянето на 42 от общо 241 магазина в Обединеното кралство и Ирландия в края на 2018 и началото на 2019 година. Очаква се да бъдат съкратени около 1500 от общо 11 000 служители.

Основана през 1979 година, фирмата беше купена тази година от австралийския ѝ собственик Westfarmers за една символична лира от компанията Hilco, специализирана във възстановяването на изпаднали в затруднения предприятия.

Homebase обяснява, че продажбите и рентабилността ѝ силно са се влошили през последните две години, позовавайки се на "извънредно трудните" условия за търговията, понасяща ударите на слабото потребителско доверие и понижаването на разходите.

Според нея много от магазините ѝ вече не са рентабилни най-вече заради увеличението на наемите.

Сривът в сектора на физическата търговия във Великобритания продължава, ускорявайки се в резултат на конкуренцията на на интернет продажбите, увеличението на наемите и предпазливостта на потребителите в контекста на Brexit.

Хиляди работни места бяха закрити след фалитите на магазините за облекло Calvetron, на британския филиал на магазините за играчки Toys "R" Us, на търговеца на електронни изделия Maplin, както и на магазините за стоки с голямо намаление Poundworld.

В момента се извършва преструктуриране в марката за облекла New Look, за килими Carpetright, за детски дрехи Mothercare и веригата Marks and Spencer, като се предвижда затварянето на над 100 обекта до 2022 година.

Големите магазини House of Fraser избeгнаха най-лошото в петък. Те обявиха фалит и веднага след това бяха купени от веригата за спортни стоки Sports Direct, собственост на милиардера Майк Ашли.

