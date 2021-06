Най-скъпият жилищен пазар в света върви към нов рекорд на цените

Снимка: Bloomberg LP

Най-скъпият жилищен пазар в света не може да бъде спрян.

Въпреки буксуващата икономика и вълната от емигранти след години на политически сътресения търсенето на жилища в Хонконг – от луксозни имения до тесни апартаменти, остава неумолимо, пише Bloomberg.

За няколко часа купувачи разграбиха 45 нови апартамента на обща стойност 248 млн. хонконгски долара (32 млн. щатски долара ) в проекта The Upper South на компанията Henderson Land Development миналата неделя. Проектът The Pavilia Farm III на New World Development бил толкова популярен, че 88 купувачи трябвало да се борят за един апартамент, което го превръща в най-желания проект от 1997 г. насам.

Цените на жилищата в града са близо до историческия връх, достигнат в средата на 2019 г. Сделките на вторичния пазар на десетте най-големи жилищни пазара в Хонконг ще надхвърлят 20 млрд. хонконгски долара през първото полугодие на 2021 г., най-високото ниво от 23 години насам, сочат данни на имотната агенция Centaline.

Хонконг не е сам в треската на имотния пазар, която е стимулирана от ниските лихви в подкрепа на икономиките по света по време на пандемията. Но устойчивостта му е неочаквана. Масовите протести през 2019 г. и въвеждането на закон за националната сигурност на следващата година предизвикаха неяснота за бъдещето на града. Потенциална масова емиграция на местни жители към Великобритания чрез британската визова програма British Nationals Overseas засили притесненията за продажбите на недвижими имоти.

Но безпокойството засега се оказва неоснователно в града със 7,5 млн. души население, където площите са много скъпи, а търсенето на жилища продължава да изпреварва предлагането.

„Макар че по-високо ниво на миграцията може да е неблагоприятно за цените на жилищата, отрицателните последици вероятно ще са малки. Тя не е достатъчна, за да промени настоящия остър дисбаланс между търсенето и предлагането.

Устойчивостта на пазара е насърчаваща за предприемачите и икономиката в Хонконг, но също така създава проблеми. Продължаващо повишаване на цените ще засили натиска върху правителството да направи жилищата по-достъпни в града, където само 52% от жителите притежават жилището си. Китай иска местните власти и компании да стабилизират космическите цени на имотите, които според президента Си Дзинпин са в основата на общественото недоволство.

Правителството в Хонконг вече предприема действия. То ускорява покупките на терени в Новите територии, за да повиши предлагането, и в същото време намеква, че ще въведе данък върху празните или непродадени нови наличности. Изпълнява се проект за изкуствен остров на стойност 80 млрд. долара, който трябва да помогне за смекчаване на имотната криза, въпреки че купувачите на жилища ще трябва да почакат до следващото десетилетие, за да видят готовия проект.

Правителството улеснява и получаването на жилищен кредит. През 2019 г. то намали изискваната първоначална вноска за някои ипотечни кредити. Смекчаването на ограниченията за застраховката на ипотечни кредити, което позволява на банките да кредитират повече без налагането на допълнителна такса за кредитен риск, може да нажежи продажбите на жилища въпреки вълната от емигранти към Великобритания, казва Патрик Вон, анализатор в Bloomberg Intelligence.

Британската визова програма е получила 34 300 молби до края на първото тримесечие, сочат данни на британското вътрешно министерство. По данни на Bloomberg Intelligence 16 300 собственици на жилища може да напуснат града заедно с приходи за 19 млрд. долара, ако всички решат да продадат имотите си.

Ръстът на цените на жилищата в Хонконг все пак е умерен в сравнение със страни като Нова Зеландия и Канада, като заема 46-о място в индекс на консултантската компания Knight Frank. В САЩ, където ожесточеното наддаване сега е обичайно в предградията, цените са нараснали най-много в историята за трите месеца от началото на годината.

Въпреки това към юни средните цени на жилищата в Хонконг са най-високите в света от 1,25 млн. долара, сочат данни на CBRE.

Ниските наличности от жилища в града се дължат на финансовата криза в Азия през 1997 г., когато правителството замрази предлагането на земя, за да подкрепи имотния пазар. То не беше възобновено драстично до около 2008 г. Това създаде недостиг, който доведе до днешните жилищни проблеми, казва Лин Кар-кан, бивш директор на службата по планирането към правителството.

„Изгубихме десет години“, казва Лин, който сега работи в Хонконгския политехнически университет.

Предлагането на нови жилища продължава да намалява. Броят на частните жилища, които може да се строят на наличните терени, се срина спрямо връхната точка от 25 500 преди три години до 13 020 тази година, сочат данни на института Our Hong Kong Foundation.

Купувачите от континентален Китай също помагат за повишеното търсене на жилища. Те съставляват 11,2% от покупките от гледна точка на стойността през първите четири месеца, което е ръст спрямо 10,5% през същия период на миналата година, сочат данни на Midland Realty.

Всичко това води само до едно нещо – още по-голям ръст на цените. Cushman & Wakefield очаква цените на жилищата да нараснат с 5% до рекорд през второто полугодие.

„Разработването на терените се нуждае от трайна програма. Не е като да сготвиш полуготови спагети“, каза казва Лин.

