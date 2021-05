Американците не могат да се наситят на акциите

Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg

В момента всички американци са на борсата. Индивидуалните инвеститори държат повече акции от всякога, тъй като основните индекси се изкачват до нови максимуми. Те също така увеличават ливъриджа, за да увеличат своите залози, или купуват все повече дори при малки низходящи движения на пазарите.

Инвестициите в акции на американските домакинства се увеличават до 41% от общите им финансови активи през април, което е рекордно високо ниво, пише Wall Street Journal, като се позовава на данни на JPMorgan Chase & Co. и Федералния резерв, които се събират от 1951 г. насам и обхващат и пенсионните сметки.

Ентусиазмът за акциите идва, когато волатилността на пазара намалява и S&P 500 постигна 25 рекорда тази година, подхранван от звездния сезон на печалбите и перспективата за икономическо възстановяване, което е по-бързо, отколкото много прогнозираха.

Стимулите също подхранват рекордния ръст на доходите на домакинствата, увеличавайки разходите и помагайки за ускоряването на възстановяването.

Тази седмица предстои да бъдат публикувани данните за работните места в САЩ и финансовите резултати на редица основополагащи компании, които също ще дадат идея колко силно е възстановяването.

Милиони нови брокерски сметки бяха създадени по време на пандемията Covid-19 и някои инвеститори, които за първи път се опитаха да търгуват с акции или опции през последната година, увеличиха вложенията си. Финансови съветници и мъни мениджъри казват, че клиентите им се чувстват доста удобно да държат акции, след като са били свидетели на мощното рали през последната година. Някои дори се питат защо се нуждаят от облигации в портфейлите си заради ниската доходност, която им носят.

Много инвеститори са заложили на пазара чрез пасивни инвестиции и са научили през последното десетилетие, че не си струва да се откажат от притежанията на акции по време на пазарни сътресения.

Постоянно нарастващият пазар - наскоро вдигнат от впечатляващи печалби от компании като Facebook Inc. и Alphabet Inc., привлича все повече нови инвеститори. Клиенти на дребно в Bank of America Corp. са купували акции за девет последователни седмици, докато хедж фондове и други големи инвеститори избягаха от фондовия пазар.

Деймън Уайт, 44-годишен асистент на лекар със седалище в Сюъл, Ню Джърси, казва, че е започнал да научава за акциите и опциите чрез платформи за социални медии като TikTok, когато миналата година е изгубил работата си. Той е направил доста инвестиции, като наскоро е купил акции на Tesla и American Airlines.

Сега той отново работи, но казва, че все още често проверява инвестициите си и продължава да прави вложения, особено в акции като Apple, Tesla Inc. и American Airlines Group Inc. Стойността на акциите, които той притежава, възлиза на над 400 хил. долара. Той не притежава никакви облигации и планира да продължи да влага пари в акции.

Много от индивидуалните инвеститори този път не са се възпрели заради колебанията на пазара. Данните от изследователската фирма Vanda Research показват, че отделните инвеститори са склонни да купуват повече акции, когато S&P 500 спада с 1% на ден, отколкото когато нараства със същото темпо. Тяхната решителност да купуват по време на разпродажби се засилва по време на пандемията. Някои дори са взели заеми, за да инвестират на фондовите пазари.

Дейвид Садкин, партньор в Bel Air Investment Advisors, който контролира 4,6 млрд. долара за богати клиенти, казва, че делът на парите им, които седят на фондовия пазар, се увеличава до около 65% от около 45% през миналата година, като той намалява инвестициите в облигации. Тъй като някои негови облигации вече изтичат, той постепенно реинвестира парите в акции.

„За да постигнем целите на нашите клиенти, трябва да поемем повече риск“, казва той. „Възнамеряваме да продължим да преразпределяме средства в рискови активи, докато лихвените проценти остават толкова ниски“, допълва той.

Други инвеститори са още по-агресивни. Проучване на Американската асоциация на индивидуалните инвеститори показва, че парите, които инвеститорите заемат за закупуване на ценни книжа, достига рекорд през март.

Ранди Лий, 31-годишен софтуерен инженер от Лансинг, Мичиган, е бил привлечен от бързите вълнения от търговията с опции. Малки негови инвестиции са поскъпвали двойно и тройно в рамките на часове. Той продължава да играе на пазара на опции, но купува и „скучни“ акции, като Royal Caribbean Group и Kraft Heinz Co.

Той е оптимист по отношение на акциите, особено след като се видя, че технологичните гиганти отчитат рекордни печалби. Той обаче се тревожи за пазарен срив в бъдеще и е купил някои криптовалути, които смята, че ще хеджират спада.

Лий не е сам в тревогите си – покачващите се цени на всичко предизвикват тревоги за пазарния балон. За някои анализатори състоянието на пазарите е предупредителен сигнал.

По статията работи: Миглена Иванова