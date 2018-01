Доналд Тръмп отложи дългоочакваната си визита във Великобритания

Вече година начело на САЩ Доналд Тръмп още не е направил посещение във Великобритания – един от ключовите съюзници на страната в Европа. Дългоочакваното посещение трябваше да се състои през февруари, но Тръмп съобщи в Twitter, че няма да лети до Лондон.

Очакванията бяха, че американският президент ще присъства на откриването на новото американско посолство в британската столица. От обясненията му в социалната мрежа обаче става ясно, че той не харесва действията на своя предшественик Барак Обама, продал сградата на старото посолство за „жълти стотинки“, и затова бойкотира събитието.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!