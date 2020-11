Merck придобива разработчик на лечение за тежки случаи на коронавирус

Снимка: Bloomberg L.P.

Американската фармацевтична компания Merck & Co. се съгласи да придобие частното биотехнологично дружество OncoImmune срещу авансово плащане в размер на 425 млн. долара в брой, за да се сдобие с потенциално средство за лечение на Covid-19, съобщава Bloomberg.

OncoImmune наскоро обяви положителни междинни резултати от напредналите изследвания на медикамента CD24Fc, създаден за лечение на пациенти с тежка форма на коронавирус. Терапията е предназначена да се справи със здравословните проблеми, причинени от Covid-19 и да предотврати увреждане на човешките клетки - основна причина за усложненията при пациенти, заразени с коронавирус.

Решението на ръководството на Merck да придобие компанията е обявено в момент, когато обществеността е завладяна от оптимизма около напредъка при ваксините срещу коронавируса. Ваксините, произведени от Pfizer Inc., Moderna Inc. и AstraZeneca Plc, вече дават положителни резултати. В същото време леченията с антитела на Regeneron Pharmaceuticals и Eli Lilly & Co. вече получиха одобрението на регулаторните органи в САЩ за широка употреба.

„Последните клинични изследвания подкрепят твърдението, че CD24Fc може да има ползи отвъд стандартната терапия за пациенти с Covid-19, които се нуждаят от командно дишане“, изтъква Роджър Пърлмютър, президент на Merck Research Laboratories.

OncoImmune провежда изпитания на лекарството от трета фаза, включващи поне 10 американски медицински центъра.

Придобиването е свързано с плановете на Merck за мащабно преструктуриране. Наскоро компанията заяви, че Пърлмютър ще се пенсионира в края на годината. Merck също така започна вътрешно търсене на следващия главен изпълнителен директор, който да замени на поста Кенет Фрейзър.

Акциите на Merck поскъпват с 2,1% в началото на редовната сесия в Ню Йорк.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева