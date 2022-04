Щатските индекси започват последната сесия за седмицата без единна посока*

Снимка: Bloomberg L.P.

Водещите щатски индекси започват последната търговска сесия за седмицата без единна посока, докато инвеститорите осмислят данните от финансовите отчети на големите банки, пише CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average нараства с 0,32%, или 110,33 пункта, до 34 674,92 пункта.

Широкият измерител S&P 500 намалява с 0,5%, или 22,31 пункта, до 4424,28 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite се понижава с 1,07%, или 145,42 пункта, до 13 498,16 пункта.

В сряда започна сезонът на отчетите на Wall Street. Ден по-късно редица големи банки публикуваха совите резултати за първото тримесечие на годината. Инвеститорите следят как финансовите институции преминават през инфлационния натиск на фона на предупреждението за рецесия от пазара на облигации.

Цената на акциите на Goldman Sachs се увеличава с 0,43%, след като банката отчете 43% годишен спад на печалбата си през тримесечието, но все пак задмина очакванията на Wall Street, след като силното представяне на бизнеса за управление на благосъстоянието и по-ниските разходи са омекотили удара от по-слабата активност на капиталовите пазари.

Ценните книжа на Morgan Stanley поскъпват с 2,06% отново заради добри резултати и по-малък от очакваното спад на печалбата. Цената на акциите на Citigroup се повишава с 2,13%.

От друга страна, ценните книжа на Wells Fargo изтриват 4,84% от капитализацията си, след като стана ясно, че печалбата на финансовата институция се е понижила с 21% през първото тримесечие на годишна база, въпреки че е задминала очакванията на Wall Street.

Основна тема в следващите търговски сесии ще е сезонът на отчетите - следващата седмица се очакват данните от редица компании.

Седмицата ще започне с информация за представянето на финансовия сектор - в понеделник Bank of America и Bank of NY Mellon ще публикуват отчетите си. Във вторник ще стане ясно нараснал ли е броят на потребителите на Netflix, а в сряда - как се е представил производителят на електрически автомобили Tesla в началото на годината. В четвъртък ще се отчете Snap. Освен това следващата седмица седем компании в индекса Dow ще публикуват резултатите си, сред които IBM, Procter and Gamble, Travelers, Dow, Johnson and Johnson, American Express и Verizon.

"Летвата е ниска за банковата печалба, тъй като има очаквания печалбата на банковия сектор да се е свила с около 1% през първото тримесечие", посочи главният инвестиционен директор в Homrich Berg Стефани Лан.

Акциите на Twitter поскъпват с 2,55 на сто. По-рано през деня главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск и от дни най-голям акционер в Twitter поиска да купи 100% от социалната мрежа при цена от 54,20 долара на акция.

Данните на министерството на труда в САЩ в четвъртък показаха, че молбите за помощи при безработица са нараснали със 185 хил. в седмицата до 9 април.

Друг доклад показа, че продажбите на дребно в САЩ са били леко под очакванията на анализаторите, отбелязвайки ръст от 0,5 на сто. Консенсусните прогнози на Dow Jones бяха за повишение в размер на 0,6 на сто.

Предстои да бъдат публикувани отчетите на Bancorp, PNC Financial и Ally Financial.

Доходността по 10-годишните щатски облигации нараства до 2,78%. Златото поевтинява с 16,5 долара до 1968,2 долара за тройунция.

Световният бенчмарк Брент поевтинява с 0,62%, или 0,67 долара, до 108,11 долара за барел, докато цената на американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) също се понижава с под 1%, или 0,82 долара, до 103,43 долара за барел.

Към момента широкият измерител S&P 500 бележи спад от 0,9% през тази седмица поради инфлационните опасения. Показателят Nasdaq Composite намалява с 0,5%. В петък борсите в САЩ няма да работят.

*Към 17:20 ч. българско време

По статията работиха: Симона Гоцова, редактор Десислава Попова