Задава се горещо IPO лято на Wall Street

Снимка: Bloomberg L.P.

Преди обичайното лятно затишие през август все повече технологични компании бързат със своите първични публични предлагания (IPO), докато пазарът е все още горещ.

Платформата за търговия на дребно Robinhood Markets Inc. в понеделник подаде документи пред американската Комисия по ценните книжа и борсите за начало на роудшоу за своето листване за 2,2 млрд. долара. То се очаква да бъде и петото по големина за годината, показват данни на Bloomberg.

Най-малко шест компании представиха условията за роудшоу в понеделник в САЩ, търсейки да наберат общо 4,7 млрд. долара. Отделно веригата ресторанти за бързо хранене Portillo’s Inc. и модният стартъп Rent the Runway Inc. също обявиха, че са подали поверително документи за излизане на пазара.

Всички тези компании ще прибавят към и без това рекордната година за IPO пазара в САЩ. Само до понеделник в рамките на първични публични предлагания са събрани 216 млрд. долара, показват данни, събрани от Bloomberg.

Производителят на образователен софтуер PowerSchool Holdings Inc., подкрепен от Vista Equity Partners, иска да набере 790 млн. долара в кръг на финансиране, а приложението за учене на езици Duolingo Inc. търси до 485 млн. долара в IPO-то си, обявиха компаниите.

Манията продължава с производителя на плодове Dole Plc., който иска да се листне в САЩ, търсейки 541 млн. долара. търговията с акции в Дъблин и Лондон ще бъде прекратена.

Компаниите бързат да направят IPO, докато пазарът все още е нагорещен. Макар че всички водещи американски индекси завършиха сесията в понеделник дълбоко на червено, щетите за пазара засега остават умерени. S&P 500 все още се намира на 3,5% под последния си рекорд, достигнат миналата седмица, а инвеститорите очакват още силни икономически резултати в рамките на течащия в момента сезон на отчетите.

Компания Сектор Цел на IPO Ценови диапазон Robinhood Онлайн търговия 2,2 млрд. долара 38-42 долара PowerSchool Образователен софтуер 790 млн. долара 18-20 долара Dole Производител на плодове 541 млн. долара 20-23 долара Duolingo Приложение за езиково обучение 485 млн. долара 85-95 долара Riskified Киберсигурност 350 млн. долара 18-20 долара Snap One Производство на електроника 291 млн. долара 18-21 долара

По статията работиха: Елена Илиева, редактор Десислава Попова