Дорси: В Twitter не цензурираме по политически цвят

Едва два дни след проникновенната изповед на главния изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск пред New York Times, която доведе до срив на акциите на производителя в петък, сега и друг мениджър от Силициевата долина разказва откровенно пред влиятелна медия за своите затруднения.

Изпълнителният директор на Twitter Джак Дорси обяви в интервю за CNN в неделя, че не е бил достатъчно откровен относно целите си в американската компания, която преразглежда политиката си за контрол върху потребителите, нарушаващи правилата в онлайн платформата. Дорси коментира пред медията, че ръководството на Twitter е в готовност „да поставя под съмнение всичко“, за да създаде благоприятна социална мрежа.

В интервюто си Дорси поставя няколко философски въпроса и се разкритикува, като признава, че не е комуникирал ясно позицията на компанията, особено по отношение на дясното екстремистко съдържание. Той обеща, че компанията е готова да "разпитва всичко" в усилията си да създаде "по-здрава" платформа.

Групата претърпя сериозни критики заради блокирането на потребители в социалната мрежа, които споделят десни възгледи, като впоследствие това засили обвиненията за политически пристрастия.

„Да сме отворени към своите разбирания и различните мнения за случващото се е важно“, заяви изпълнителният директор на Twitter. Той признава, че не е направил достатъчно, за да представи собствените си убеждения за необходимия облик на платформата или за да изрази принципите си.

Дорси обясни, че голяма част от политическите спорове в социална мрежа са ожесточени, докато потребителите, които обсъждат музика или спорт, са по-сдържани.

Преди седмица Twitter ограничи достъпа до мрежата на профила на журналиста от Infowars.com Алекс Джоунс заради нарушаване на правилата. Ръководството на компанията обясни пред CNBC, че временно профилът на Джоунс няма право да публикува, но може да чете други публикации. От мениджмънта се аргументираха, че мерките са били предприети, тъй като в негова публикация е имало линк към видео със съдържание, което нарушава правилата на социалната мрежа.

"We do not look at content with regards to political viewpoint or ideology," @Jack told me. But he knows some people do not believe him. "I think we need to constantly show that we are not adding our own bias, which I fully admit is left, is more left-leaning," he says... pic.twitter.com/1i8jJunhfz