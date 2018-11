Apple засилва видео стрийминг услугата си с ново партньорство

Снимка: Архив Ройтерс

Американският технологичен концерн Apple Inc подписа многогодишна сделка с A24, студиото зад спечелелите Оскар проекти „Лунна светлина“ и „Ейми“, твърди Ройтерс, позовавайки се на източник, запознат с плановете. Договорът подчертава желанието на производителя на iPhone да влезе по-сериозно в индустрията с оригиналното съдържание и филми.

Apple, която отпусна първоначален бюджет от 1 млрд. долара за оригинални продукции, по-рано сключи договори с холивудски знаменитости, включително Опра Уинфри, и поръча сериал от два сезона с участието на Рийз Уидърспун и Дженифър Анистън, за да поднесе повече оригинално съдържание на своите потребители.

Други проекти, които Apple обяви, включват римейк на сайънс фикшъна на Стивън Спилбърг от 80-те години на миналия век „Удивителни истории“, базиран на влиятелния роман на Айзък Азимов и на драма от филмовия режисьор на „La La Land“ Деймиън Чазел.

Базираното в Ню Йорк студио А24 може да се похвали с номинации на Академията, сред които „Лейди Бърд“ и „Стая“.

Сделката се случва в момент, в който най-добрите доставчици на онлайн стрийминг услуги, включително Netflix Inc, Prime Video на Amazon.com Inc. и HBO на Time Warner Inc харчат милиарди долари, за да създадат оригинално съдържание.

През миналото лято Apple нае двама дългогодишни мениджъри от Sony Pictures Television, за да засили опитите си да се наложи на пазара с оригинално телевизионно съдържание, където доминират студиата от Холивуд и стрийминг услугите. Джейми Ерлихт и Зак Ван Амбург, които са отговорни за заглавия като Breaking Bad, Better Call Saul и The Crown, се присъединиха към Apple, за да ръководят всички аспекти на видео съдържанието. Двамата са едни от най-талантливите телевизионни мениджъри в света и имат ключов принос към златния век на телевизията. Те бяха служители на Sony от 2005 г.

