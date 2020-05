Revolut пуска младежкото си приложение Revolut Junior и в България

С традиционните си оферти конкурентът на банките Revolut таргетира обичайно родителите, а сега децата им трябва да се научат как да използват парите с Revolut Junior.



Това е специално създадена за деца и юноши между 7 и 17 години услуга. Junior акаунтът е нещо повече от управление на джобни пари. С него младите хора могат да получават пари, да пестят пари, да се научат да правят бюджет и, разбира се, да харчат пари.

Като цяло Revolut Junior има за цел да популяризира добрите парични навици в ранна възраст в сигурна среда, където родителите могат да насърчават младите ползватели.Revolut Junior акаунт може да бъде създаден само от родител или законен настойник, който е съществуващ потребител на финтех услугата. Сметката предлага нужните инструменти за снабдяване на младите хора с финансови познания и навици, от които те ще се нуждаят, за да станат финансово независими.

Продуктът има три основни компонента:

1. Ново приложение Revolut Junior, предназначено за деца, откъдето те могат да проверяват баланса си и да получават известия за трансакции

2. Нова специално разработена секция в съществуващото приложение Revolut, позволяваща на родителите и настойниците да следят и управляват разходите на децата

3. Специална Revolut Junior карта

Използвайки собствения си съществуващ акаунт Revolut, родителите ще могат да управляват паричните средства на децата си, както и собствените си такива на едно място.



Родителите могат да получават нотификации, които да ги известяват за разходите на детето им. Продуктът включва настройки за сигурност, които позволяват на родителя да контролира функционалностите на отделни карти, като например позволяване или забраняване на онлайн плащанията.



От Revolut посняват, че планират да добавят поетапно различни функционалности към новото приложение за деца. Предвидени са функционалности, които ще дадат възможност за определяне на джобни пари, финансови задачи и цели, опции за спестявания, детайлни отчети и лимити за разходите, както и други, които ще подпомогнат развитието на финансовата грамотност у децата. Всяка функционалност е проектирана да включва както родителите, така и детето им.

Отвъд новото приложение

Наскоро финтехът откри Open Banking за своите клиенти от Обединеното кралство. Тази експанзия скоро ще бъде налична и в други страни извън британските граници.



Revolut отдавна предлага извършване на трансакции с криптовалути, което не е изненадващо. От скоро обаче Revolut предлага и традиционни инвестиции в злато, което е изненадващо, поне на пръв поглед. На втори поглед, по-малко изненадващо, защото във времена на отрицателни лихвени проценти златото също е алтернатива за цифровото поколение. Ето защо за Revolut би следвало да е логично да не остави тази традиционна форма на инвестиции на конкуренцията.

От тази седмица британската компания обяви, че платени стават доставките на стандартните карти (12 лв. в сила от 12 април). Преди доставката на безплатната карта беше безплатна, ако някой покани потребителя с линк.

Отвъд това компанията засега замразява маркетингови бюджети за т.н. реферални кампании с пионери (инфлуенсърите). И двете мерки са част от затягането на бюджета с оглед на коронавирус кризата, поясняват от компанията.

А в края на март британският стартъп осъществи нещо, което беше многократно обявявано, но и отлагано. С думите "The UK’s fastest growing tech company has arrived in the U.S.", Revolut посрещна новите си клиенти в американския си сайт.