САЩ имат нов най-високо оценен стартъп

Снимка: Bloomberg LP

Оценката на Stripe Inc. почти се утрои за по-малко от година до 95 млрд. долара след последния кръг на финансиране, което я прави най-високо оценявания стартъп в САЩ.

Компанията за обработка на онлайн плащания привлече 600 млн. долара при последното си набиране на средства, се казва в изявление на Stripe.

Оценката е в горната част на диапазона, която бе разкрита от Bloomberg News през ноември, когато Stripe започна да води преговори с инвеститори, които биха увеличили стойността ѝ до над 70 млрд. долара, с възможност да я издигнат до 100 млрд. долара. Така оценката изпревари тези на SpaceX на милиардера Илон Мъск и на Instacart Inc., според данни на CBInsights.

Stripe е основана през 2010 г. от двама ирландски братя: 32-годишния Патрик Колисън и по-малкия му брат Джон, на 30 години. Нетното им състояние след последната оценка нарасна до 11,4 млрд. долара за всеки според Bloomberg Billionaires Index, спрямо 4,3 млрд. долара през последния кръг на финансиране.

Софтуерът на компанията, който се конкурира с тези на Square Inc. и Paypal Holdings Inc., се използва от бизнеса за приемане на плащания. Сред клиентите са Amazon.com Inc., Salesforce.com Inc. и Lyft Inc.

Stripe ще инвестира в европейските си операции, по-специално в седалището си в Дъблин, за да подкрепи нарастващото търсене и да разшири глобалната си мрежа за плащания. Компанията има и второ седалище в Сан Франциско, според информация от уебсайта ѝ.

Сред основните инвеститори в Stripe са дигиталното инвестиционно подразделение на Allianz Group, Axa SA, Baillie Gifford, Fidelity Management & Research Co., Sequoia Capital и Ирландската агенция за управление на държавните финанси, съобщиха от компанията в неделя.

Stripe всъщност не се е нуждаела от парите въпреки набирането на средства, казва главният финансов директор Дивя Сурядевара. „Гледам на това като на малко по-опортюнистичен ход“, каза тя в интервю за Bloomberg в неделя. Компанията „е с висока капиталова ефективност“.

Stripe беше оценен на 36 млрд. долара през април 2020 г., когато набра 600 милиона долара от инвеститори, включително Andreessen Horowitz и Sequoia Capital.

„Просто ще си седят в баланса (новите пари, б. ред.)“, казва в интервю Майк Мориц, партньор в Sequoia Capital и член на борда на Stripe, подчертавайки, че парите ще бъдат просто „фонд за кризисни ситуации - струва си да имате малко повече като застраховка“.

Stripe се възползва от това, че някои от нейните клиенти, като Instacart прераснаха в значителни компании. За Stripe „растежът е бърз и може би по-бърз от очакваното“, казва Мориц.

И Мориц, и Сурядевара заявиха, че Stripe ще продължи да търси придобивания. В момента компанията не се фокусира върху първично публично предлагане, каза финансовият директор. Тя избирала инвеститори, които споделят нейния дългосрочен възглед. „Следващите 10 години и след това ще са още по-вълнуващи“, добави тя.

Марк Карни, бивш управител както на Английската централна банка, така и на Канадската централна банка, се присъедини към борда на компанията през миналия месец. Той ще помогне за пренасочването на усилията на Stripe към това да позволи на повече бизнеси да осигурят финансиране за нововъзникващите технологии за отстраняване на въглерода.

Stripe продава софтуер, позволяващ на бизнеса да приема онлайн плащания, а продуктът на компанията стана известен с това, че за разлика от други подобни предложения от страна на финтех компании инсталирането му става много бързо и просто. Компанията бе бенефициент от бума на електронната търговия, ускорен от пандемията на коронавируса. Наскоро тя се разклони, за да предложи проверки на акаунти на бизнеса, като работи с банки, включително Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и Barclays Plc.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Десислава Попова