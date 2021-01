Stripe блокира Тръмп, но допуска трансакции с негови донори

Снимка: David Paul Morris/Bloomberg

Американската финтех компания Stripe Inc. прекрати обработката на плащания за кампанията за набиране на средства на президента Доналд Тръмп.

Въпреки това финансово-технологичната компания продължава да обработва плащания за посредници, които насочват дарения към Тръмп, след като прекъсна достъпа на кампанията му за нарушаване на политиките ѝ поради насърчаване на насилието.

Посетителите на уебсайта на кампанията на Тръмп, които натиснат бутон, за да допринесат за нея, са насочени към уеб страница, хоствана от WinRed, платформата за набиране на малки средства за републикански кандидати и комисии за политически действия. WinRed е клиент на Stripe и Stripe обработва плащания, подадени през WinRed чрез тази връзка, става ясно от преглед на изходния код и от изказвания на източници, запознати с темата, пред The Wall Street Journal.

Уеб страницата, хоствана от WinRed, съобщава на посетителите, че даренията отиват в Trump Make America Great Again, съвместен комитет за набиране на средства, съставен от кампанията на Тръмп, комитета за политическо действие на Save America и Републиканския национален комитет.

Говорител на Stripe отказва коментар, докато представители на кампанията на Тръмп не са отговорили на молбата за коментар от WSJ.

Решението на Stripe да спре директното обработване на плащания за уебсайта на кампанията на Тръмп след щурма на Капитолия е нещо като показно действие. Базираната в Сан Франциско компания, една от най-ценните стартъпи в Силициевата долина, преди това се противопоставяше на призивите на някои свои служители по-силно да контролира използването на платформата за движението на пари на Тръмп.

На общофирмено заседание миналия октомври главният изпълнителен директор на Stripe Патрик Колисън е казал на служителите, че визията на Stripe е, че изборите и съдилищата, а не Stripe, са и трябва да бъдат арбитрите на демократичната легитимност, става ясно от запис на срещата, прегледан от The Wall Street Journal.

„Що се отнася до ролята ни на играч в инфраструктурата, мисля, че би било истинска грешка за нас да се стремим да заменим тези по-дълбоко вкоренени демократични механизми“, е казал Колисън.

Насилието в Капитолия през миналата седмица - и възприетата роля на Тръмп за подклаждането му – е било повратна точка за Stripe, твърдят някои източници. Ограничаването на забраната обаче само до акаунта на Тръмп, а не и на посредниците, които работят с него, показва, че технологичните компании имат да вървят да вървят дълъг път, когато става въпрос за политически решения.

Дебатът за това колко активно Силициевата долина трябва да регулира съдържанието и дейностите на своите потребители се съсредоточаваше в продължение на години върху компаниите за социалните медии и платформите, насочени към потребителите. Съвсем наскоро този дебат се разпространи и към доставчиците на услуги от заден план - фирми като доставчици на плащания, регистратори на домейни и фирми за уеб хостинг, които не се разглеждат като отговорни за съдържанието.

Въпреки че много от компаниите, които се занимават с инфрастрктурната мрежа в интернет, не са много популярни, услугите, които те предоставят, са незаменими. Parler, алтернативна социална мрежа, която служи като център за организаторите и поддръжниците на бунта в Капитолия, се бори за оцеляване, след като Amazon.com Inc. я отряза от облачните сървъри на интернет гиганта, а Twilio Inc. и Okta Inc. я блокираха от възможността да използва техните корпоративни софтуерни инструменти.

Stripe отдавна си постави за цел да остане неутрална по отношение на политиците, които използват софтуера ù, за да приемат онлайн дарения. През 2016 г. компанията обработи плащания както за кампаниите на Клинтън, така и за тези на Тръмп.

Макар че някои демократи използват услугите на Stripe, републиканците доминираха в списъка с най-големите политически клиенти през изборния сезон на 2020 г. Stripe е спечелил 3,2 милиона долара от хонорари от комитета Trump Make America Great Again и 1,9 милиона долара от Donald J. Trump for President, показват данни на неправителствената организация Center for Responsive Politics. Основният му клиент от другата страна на политическия спектър е Демократичният комитет за сенаторската кампания, който е платил на Stripe около 800 хил. долара.

Като частна компания Stripe не разкрива редовно данни за своите приходи или обема на плащанията. През септември компанията заяви, че разполага с над 40 клиенти, всеки от които е направил плащания в размер на повече от 1 милиард долара годишно. За сравнение, за изборния цикъл през 2020 г. WinRed е привлякла дарения за 2 милиарда долара онлайн за републиканците, показват данни на Федералната избирателна комисия до 23 ноември.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Десислава Попова