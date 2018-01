Мистериозното изчезване на шефа на Quiksilver

Снимка: Ройтерс

Ръководителят на производителя на сърфове и сноубордове Quiksilver Пиер Агнес е изчезнал след излет с яхта на френското океанско крайбрежие. Лодката му е била отрита на плажа в близост до курорта Хосегор, на 20 километра северно от Биариц (наричан европейската столица на сърфа, б. ред.), съобщават местните власти, цитирани от DPA.

54-годишният председател на борда на директорите на Quiksilver Holding Boardriders е излязъл във вторник сутринта на излет. В предиобедните часове той е информирал пристанищния орган, че тежката мъгла забавя връщането му. По-късно през деня най-накрая неговата приблизително единадесетметрова моторна лодка излиза празна на брега в Хосегор. Местонахождението на Агнес все още е напълно неясно: досега от него няма следа.

Спасители от бреговата охрана са претърсили крайбрежни райони на Бискайския залив за улики на местонахождението на мениджъра. Между другото е бил използван и хеликоптер на жандармерията и машина на френските военновъздушни сили. Испанските органи са подкрепили търсенето със собствени разузнавателни хеликоптери.

Лодката на Агнес, оборудвана с мощни извънбордови двигатели, е била изтеглена на брега за детайлно разследване. Междувременно служители на противопожарната служба са използвали офроуд автомобили, за да претърсят плажа на френското атлантическо крайбрежие.

Основан през 1969 г., брандът Quiksilver продава екипировка за плуване и сърфинг, както и дрехи, насочени към „любителите на планините и океаните“. Магазините на Quiksilver са близо 500, а повече от половината от продажбите идват извън САЩ. Quiksilver диктуваше модните тенденции при сърфистите и скейтбордистите през 90-те години и в първите години на новото хилядолетие, успоредно с брандове като Billabong International Ltd. и Pacific Sunwear of California Inc. Компанията, която се обедини с атлети, измежду които сърфиста Кели Слейтър и скейтбордиста Тони Хоук, спонсорира състезания по сърфинг по целия свят.

Но с остаряването на модата по сърфинг облеклата, успоредно с натиска върху модната индустрия, компанията започна да изпитва проблеми. След период на силна експанзия Quiksilver трудно успя да се конкурира с брандове от ранга на H&M, които бързо привлякоха младите клиенти на калифорнийската компания с ниските цени и по-модерните облекла.

След изпадане в криза през 2015 г. 85% от акциите на Quiksilver Holding Boardriders преминаха в американския финансов инвеститор Oaktree Capital. Компанията също така притежава марките Roxy и DC Shoes. Oaktree наскоро обяви, че ще придобие австралийската марка Billabong за сърф и сноуборд облекло. С това инвеститорът обединява две големи имена в индустрията за спортно облекло.

Billabong, Roxy и Quiksilver са силно наложени брандове в света на сърфистите и любителите на ски спорта и скейтборда. Заедно компаниите имат 630 магазина в 28 държави. Към това следва да се добавят и непрекъснато увеличаващите се онлайн продажби със специални предложения на общо 35 пазара в целия свят.

Новината за изчезването на ръководителя на Quiksilver предизвика шокирани реакции в централата на компанията в Сен Жан дьо Луз, предава Ройтерс. Агнес е прекарвал много време на брега на баските, за да може да работи близо до морето. Търсенето продължава.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Виктория Тошкова