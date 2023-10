ЕС официално започна разследване относно китайските субсидии за електромобилите

Предварителният анализ е открил доказателства за държавна помощ, като освобождаване от данък дивидент, отстъпки от данък върху вноса и износа и ДДС

Европейският съюз (ЕС) официално започна антисубсидийно разследване срещу електрическите превозни средства, произведени в Китай, като постави началото на едногодишен процес на оценка, който може да доведе до налагането на временни мерки като изравнителни мита през следващите девет месеца, съобщава Bloomberg.

Разследването, което беше обявено от председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен миналия месец, ще се съсредоточи върху новите електрически превозни средства, задвижвани от батерии, и предполагаемите субсидии, предоставени от китайската държава, се потвърждава от съобщение, публикувано в официалния вестник на ЕС в сряда.

Макар и с тесен обхват, разследването се фокусира върху голяма индустрия, която отбеляза огромно увеличение на износа от Китай през последните години. Въпреки опасенията в различните сектори, че Пекин може да отмъсти, ЕС иска да действа сега предвид прецедента в други субсидирани индустрии като соларните модули.

В съобщението се посочва, че комисията е събрала достатъчно доказателства, за да покаже, че производителите на автомобили са се възползвали от субсидии, отпуснати от китайското правителство. „Тези субсидии позволиха на субсидирания внос бързо да увеличи пазарния си дял в ЕС в ущърб на индустрията на Съюза“, добавят от блока.

Подкрепата включва директно прехвърляне на средства, държавни приходи, които не са събрани, и държавно предоставяне на стоки или услуги срещу по-ниско от адекватното възнаграждение. Известието подчертава доказателства за „различни безвъзмездни средства, предоставяне на заеми, експортни кредити и кредитни линии, предоставени от държавни банки, или облигации, гарантирани от държавни банки, и други финансови институции при преференциални условия“.

ЕС също така споменава намаления и освобождавания от данък върху дохода, както и „освобождаване от данък дивидент, отстъпки от данък върху вноса и износа; освобождаване и отстъпки от ДДС; и предоставяне от правителството на стоки (като суровини и вложени материали, както и компоненти)“.

Разследването ще се фокусира върху нови електромобили, предназначени да превозват до девет души, включително водача. Известието не посочва конкретни производители, но добавя, че разследването ще се фокусира върху всички производители в Китай, които изнасят за ЕС, включително Tesla Inc. и големите китайски марки като BYD Co., SAIC Motor Corp. и Nio Inc.

Проучването обхваща периода от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г., а оценката на щетите и изравнителните мерки ще обхване периода от 1 януари 2020 г. до края на разследването.

Всички изравнителни мерки ще зависят от определеното ниво на субсидиране и степента, до която това е подбило ценово конкуренцията в Европа. При скорошни проучвания на други сектори, като например електрическите велосипеди и оптичните кабели, ЕС откри маржове на субсидии, вариращи от 4% до 17%.

Като част от разследването блокът ще се стреми да събере доказателства и показания от всички заинтересовани страни, става ясно още от известието.