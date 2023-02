Реакция на ChatGPT: Meta обяви свои продукти с изкуствен интелект до края на годината

Компанията майка на Facebook – Meta, възнамерява да се включи по-активно в надпреварата за изкуствен интелект. В сряда главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг заяви по повод успеха на системи като чатбота ChatGPT: „Това са очарователни неща“. Зукърбърг обяви, че компанията му ще представи редица свои продукти по-късно тази година, предава DPA.

Създаването на текст или изображения с помощта на изкуствен интелект може да помогне за предоставянето на съдържание за продукти на Meta, като например Facebook или Instagram. „Искаме да помогнем на потребителите на нашите приложения да станат още по-креативни", каза Зукърбърг.

Но преди подобни инструменти да бъдат разпространени сред милиардите потребители на платформи като Facebook или Instagram, ще трябва да се преодолеят технологични пречки.

Понастоящем автоматичното създаване на текст или изображения все още струва стотинки, казва Зукърбърг. Но това все още е твърде много за голямо мащабиране. Тук все още са необходими подобрения, казва Зукърбърг. „Има различни подходи, които в момента прилагаме", каза той.

ChatGPT е програма на стартъпа OpenAI, която може да създава сложни текстове на много езици по команда. ChatGPT принадлежи към група програми, които могат да поемат творчески задачи и се наричат от експертите „генеративен изкуствен интелект“. Сред тях са и програми като Midjourney или Stable Diffusion, които могат да създават подробни изображения от въвеждането на няколко думи.

Малко преди OpenAI и Meta представи своя чатбот с изкуствен интелект - Blenderbot. Той обаче се ограничава предимно до много по-кратки отговори. Освен това ботът многократно публикува расистки и антисемитски изявления в тестовете.

През ноември беше пуснат инструментът Galactica (пак на Meta), който, както и ChatGPT, се основава на големи езикови модели. Но само след три дни концернът отново деактивира инструмента за обществеността, след като беше разкритикуван за невярно представяне на научни изследвания.

Meta работи по технологии за изкуствен интелект от много години. Известният изследовател Ян Лекун ръководи отдела в концерна. По време на дискусия преди няколко дни той заяви: „По отношение на основните техники ChatGPT не е особено иновативна“.

„OpenAI не е особено напреднала в сравнение с другите лаборатории", казва Лекун. „Това не са само Google и Meta, а половин дузина стартъпи, които по принцип имат много сходна технология", добави Лекун.

Според него в Meta има доста решения в процес на разработка. „Има около 12 милиона магазина, които рекламират във Facebook, и повечето от тях са малки магазини, които просто нямат ресурсите да създадат нова, красиво оформена реклама", отбелязва Лекун. „Така че за тях генеративното изкуство може да бъде от голяма полза“.

В услугата за кратки съобщения Twitter мениджърът пояснява: „Ако Google и Meta не са пуснали неща, подобни на ChatGPT, това не е защото не могат, а защото не искат. Защото не искат да го направят“.

Големите корпорации не можели да си позволят да правят грешки като малките стартиращи предприятия. „С пускането на публични демо версии, които, колкото и впечатляващи и полезни да са, имат сериозни недостатъци, утвърдените компании печелят по-малко и губят повече от стартъпите, които се опитват да изкопчат пари", пише Лекун.

A public demo is something larger companies could have done but didn't because they have less to gain from it than a small company looking for investors, and way more to lose (from bad press).