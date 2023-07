Мъск представи новото лого на Twitter с буквата "Х"

Предприемачът Илон Мъск и главният изпълнителен директор на Twitter Линда Якарино представиха новото лого на социалната медия в понеделник, включващо огромна бяла буква „Х“ на черен фон, което ще замести познатия символ на синьо птиче, съобщава Ройтерс.

„Х е тук! Да го направим“, написа в Twitter Якарино, която публикува и снимка на логото, прожектирано върху офисите на компанията в Сан Франциско.

Както профилът на Якарино, така и този на Мъск са с логото „Х“, макар че синьото птиче на Twitter все още се вижда на места в платформата.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj