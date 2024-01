TikTok може да остане без музиката на част от най-големите звезди в света

TikTok може да се окаже без музиката на хиляди изпълнители на Universal Music Group (UMG), след като преговорите за удължаване на лицензионната сделка между двете стигнаха до задънена улица, пише Bloomberg.

UMG – един от доминиращите музикални издатели в света – представи отворено писмо, в което обвинява притежаваната от ByteDance услуга, че предлага несправедливи условия и заплашва препитанието на изпълнителите, насочвайки се към изкуствения интелект. Социалната мрежа отговори, като обвини UMG, че поставя алчността пред интересите на артистите и авторите на песни.

Досегашната сделка между Universal Music Group – сред чиито изпълнители са Тейлър Суифт и Дрейк – и TikTok изтича в сряда. При липса на ново споразумение UMG може да изтегли съдържанието на своите изпълнители от платформата. Въпреки че TikTok носи едва 1% от приходите от продажби на UMG, подновяването е „по-малко от предишната сделка, много по-малко от справедливата пазарна стойност и не отразява техния експоненциален растеж“, коментира UMG.

Our core mission is simple: to help our artists & songwriters attain their greatest creative and commercial potential, which is why we must call time out on TikTok.

Learn More: https://t.co/yJDQ7FdgNc pic.twitter.com/Lhluz1ez5H