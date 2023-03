Приложение на Microsoft мигновено пише резюмета за пациентите по време на прегледи

Технологията се основава на изкуствен интелект (ИИ), а в нея участва и най-новият модел на OpenAI - GPT-4

Nuance Communications - дъщерното дружество за разпознаване на реч на Microsoft, представи ново медицинско приложение в понеделник: Dragon Ambient Experience (DAX) Express е предназначено за създаване на клинични бележки за медицинския персонал, което намалява административната тежест за лекарите. Технологията се основава на изкуствен интелект (ИИ), а в нея участва и най-новият модел на OpenAI - GPT-4.

Диана Ноле, изпълнителен вицепрезидент на подразделението за здравеопазване на Nuance, заяви пред CNBC, че компанията иска лекарите „да се върнат към радостта от медицината", за да могат да се грижат за повече пациенти.

„Крайната ни цел е да намалим тази когнитивна тежест, да намалим времето, което те всъщност трябва да отделят за тези административни задачи", каза тя.

През 2021 г. Microsoft придоби Nuance за около 16 млрд. долара. Компанията получава приходи от продажбата на инструменти за разпознаване и транскрибиране на реч по време на посещения в лекарски кабинет, обаждания за обслужване на клиенти и гласова поща.

DAX Express допълва други съществуващи услуги, които Nuance вече предлага на пазара.

Ноле заяви, че технологията ще бъде активирана чрез приложението за разпознаване на реч Dragon Medical One на Nuance, което се използва от повече от 550 хил. лекари. Dragon Medical One е базиран в облака асистент за работния процес, с който лекарите могат да работят, използвайки гласа си, което им позволява да навигират в клиничните системи и да имат бърз достъп до информация за пациентите. Клиничните бележки, генерирани от DAX Express, ще се появяват в работния плот на Dragon Medical One.

DAX Express също така надгражда оригиналното приложение DAX, което Nuance стартира през 2020 г. DAX преобразува устните коментари на пациенти в клинични бележки и ги изпраща през процес на човешка проверка, за да гарантира, че са точни и качествени. Бележките се появяват в медицинското досие в рамките на четири часа след посещението. DAX Express, напротив, генерира клинични бележки в рамките на секунди, така че лекарите могат да преглеждат автоматизираните резюмета на посещенията на пациентите си незабавно.

„Вярваме, че лекарите, клиничните работници ще искат комбинация от всичко това, защото всяка специалност е различна, всяка среща с пациента е различна. И искате да разполагате с ефикасни инструменти за всички тези различни видове посещения", казва Ноле.

Nuance не предоставя на CNBC конкретни данни за цената на тези приложения. Компанията заяви, че цената на технологията на Nuance варира в зависимост от броя на потребителите и размера на конкретната здравна система.

DAX Express първоначално ще бъде на разположение за предварителни тестове това лято. Ноле заяви, че Nuance не знае кога технологията ще бъде по-широко достъпна, тъй като това ще зависи от обратната връзка, която компанията ще получи от първите потребители.

Информацията за пациентите е особено чувствителна и се регулира от редица закони. Алиса Тейлър, корпоративен вицепрезидент в групата Azure в Microsoft, заяви пред CNBC, че DAX Express се придържа към основните принципи на рамката за отговорни изкуствени интелекти на Microsoft, която ръководи всички инвестиции на компанията в изкуствени интелекти, както и към допълнителните мерки за безопасност, които Nuance прилага.

И въпреки че изкуственият интелект ще помага на лекарите и клиничните специалисти да извършват административната работа, професионалистите все още ще участват във всяка стъпка от процеса. Лекарите могат да правят редакции на бележките, които DAX Express генерира, и да ги подписват, преди да бъдат въведени в електронното здравно досие на пациента.