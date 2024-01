Как един iPhone оцеля непокътнат след падането си от останалия без врата самолет на Alaska Airlines?

Не е обичайно самолетите да губят врата, докато са във въздуха, и все пак да се приземят безопасно. Това се случи с полет 1282 на Alaska Airlines, който кацна в Портланд, щата Орегон. Но чудесата не спират дотук.

В популярна публикация потребителят на X (Twitter) Шонатан Бейтс документира как е намерил iPhone до пътя, а устройството се оказало на един от пътниците на Alaska Airlines, като очевидно е оцеляло при падане от близо 5000 метра „абсолютно непокътнато“, пише TechCrunch.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet? pic.twitter.com/CObMikpuFd