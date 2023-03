Полша предаде на България двигател за МиГ-29 

България e получила в петък първия самолетен двигател за изтребителите МиГ-29 от Полша, обяви Министерството на отбраната в профила си в Twitter.

Едва преди дни пък служебният министър на отбраната Димитър Стоянов обяви, че предстои сключване на договор с властите във Варшава за втори двигател.

Преди време ведомството обяви обществена поръчка за 26,4 млн. лв. с ДДС за купуване на шест ремонтирани двигателя за МиГ-29, а наскоро президентът Румен Радев призна, че има само две оферти за заместващи МиГ-29 изтребители, като по думите му цената няма да се хареса на депутатите, пред които служебното правителство трябва да представи предложенията и те да вземат крайното решение.

Today ?? received the first aircraft engine for the MiG-29. ??, thank you for your #allied #solidarity! #StrongerTogether @PremierRP_en @MorawieckiM @Poland_MOD @mblaszczak