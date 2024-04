Иран заяви, че атаката срещу Израел е приключила и предупреди САЩ да не се намесват*

Постоянното представителство на Иран към ООН обяви в страницата си в социалната медия X, че смята нападението си срещу Израел за "приключило" и предупреди САЩ да не се намесват в конфликта.

В публикацията Техеран заявява, че военните му действия са проведени въз основа на член 51 от Устава на ООН, отнасящ се до законната отбрана, и са дошли в отговор на "агресията на ционисткия режим срещу нашите дипломатически помещения в Дамаск".

При израелския удар по иранското консулство в Сирия на 1 април загинаха двама бригадни генерали и други ирански военни.

"Въпросът може да се счита за приключен. Ако обаче израелският режим допусне нова грешка, отговорът на Иран ще бъде значително по-суров. Това е конфликт между Иран и измамния израелски режим, от който САЩ трябва да стоят настрани!", пише още в поста.

