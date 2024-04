Иран залови свързан с Израел кораб и заплашва да затвори Ормузкия проток

Напрежението в Близкия изток продължава да се покачва, след като Иран залови товарен кораб, свързан с Израел, в Ормузкия проток в събота и заплаши да затвори ключовия морски маршрут като отмъщение заради израелския удар срещу иранското консулство в Сирия.

При ударът в Дамаск, осъществен на 1 април, бяха убити седем офицери от Революционната гвардия на Иран, включително двама висши командири, припомнят от Ройтерс.

Напрежението в целия регион ескалира и все повече Израел и международната общност очакват ирански удар. Германският национален превозвач Lufthansa спря полетите си до Техеран, както и дъщерната ѝ компания Austrian Airlines. Австралийският флагман Qantas пренасочи полетите си от Пърт до Лондон.

Нидерландският превозвач KLM също обяви, че спира полетите през въздушното пространство на Израел и Иран, макар че продължава да лети до израелската столица Тел Авив, която е на средиземноморското крайбрежие. Нидерландия затваря и посолството си в столицата на Иран Техеран като предпазна мярка.

Залавянето на кораба

Иранската държавна информационна агенция IRNA съобщи, че хеликоптер на Революционната гвардия се е качил и отвел в ирански води плаващия под португалски флаг MSC Aries, за който от Техеран твърдят, че е свързан с Израел.

MSC, която експлоатира Aries, потвърждава, че Иран е заловил кораба и заявява, че работи "със съответните власти" за безопасното му връщане и благосъстоянието на 25-членния екипаж.

MSC наема Aries от Gortal Shipping, филиал на Zodiac Maritime, казва се в изявление на Zodiac. MSC отговаря за всички дейности на кораба. Zodiac е частична собственост на израелския бизнесмен Еял Офер.

Видеоклип в иранските новинарски канали, който претендира, че показва залавянето на кораба, показва фигура, спускаща се с рапел от хеликоптер към кораб. От Ройтерс са успели да потвърдят, че корабът във видеото е MSC Aries, но не и датата, на която е записано.

Президентът на САЩ Джо Байдън каза в петък, че очаква Иран да атакува Израел, като предупреди Техеран да не го прави. Израелският военен говорител контраадмирал Даниел Хагари допълва, че "Иран ще понесе последствията за избора да ескалира тази ситуация още повече" в отговор на съобщенията за конфискацията на MSC Aries.

Израелският външен министър Израел Кац обвини Техеран в пиратство.

