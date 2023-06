Димът от горските пожари обгръща Ню Йорк в червена мъгла

Димът от многобройните тежки горски пожари в Канада обхвана части от източното крайбрежие на САЩ и предизвика най-лошото качество на въздуха от десетилетия насам в мегаполиса Ню Йорк.

Димът от стотици пожари в Източна Канада се придвижи на юг, причинявайки гъста, трудно прогледна мъгла и периодичен оранжев оттенък на небето в Ню Йорк, наред с други места. „Марс или Манхатън?" - написа един потребител на Twitter, публикувайки снимка на хоризонта, включваща Емпайър Стейт Билдинг. Във въздуха се носеше миризма на изгоряло, която се усещаше както в гърлото, така и в очите и предизвикваше главоболие, предава Ройтерс,

Губернаторът на щата Ню Йорк, Кати Хочул, нарече случилото се „извънредна криза" и обяви планове да раздаде един милион маски за уста и нос. Според нея екстремното състояние може да продължи още няколко дни. „Хората трябва да се подготвят за дълъг период от време". Кметът на район Манхатън Марк Левин написа: „Качеството на въздуха бързо се влошава". По думите му измереното ниво „вече е повече от два пъти по-високо от най-високото ниво на риск за здравето по скалата на американското правителство "

Гутериш призовава за търдост пред лицето на изменението на климата

Генералният секретар на Организацията на обединените нации Антониу Гутериш публикува в Twitter своя снимка в централата на ООН в града, обвит в дим. „В нашата централа на ООН усещаме влошеното качество на въздуха, тъй като димът от горските пожари в Канада се носи на юг", написа Гутериш. „С повишаването на глобалните температури има спешна нужда да се намали рискът от горски пожари. Трябва да се помирим с природата. Не можем да се откажем“.

At our @UN Headquarters in New York, we can feel the deteriorating air quality as smoke from the wildfires in Canada moves south.

With global temperatures on the rise, the need to urgently reduce wildfire risk is critical.

We must make peace with nature. We cannot give up. pic.twitter.com/pm8HkNBwRN