Лидерът на сепаратистите Пушилин попадна под обстрел

В Деня на независимостта Киев може да очаква милиарди под формата на оръжия, обещани от Берлин и Вашингтон. Украинският президент Зеленски препотвърди целта за освобождаването на Крим, а сепаратисткият лидер Пушилин загуби централата си след тежък обстрел. 181-ият ден от войната накратко.

Сепаратистите: трима загинали, Пушилин не е ранен

Ръководените от Русия сепаратисти в Източна Украйна съобщиха за тежки атаки на украинската армия срещу град Донецк. Наред с други неща, ударена е административната сграда на сепаратисткия лидер Денис Пушилин, съобщи самопровъзгласилата се Донецка териториална отбрана в Telegram. Самият Пушилин не е ранен, но трима цивилни са убити.

Самопровъзгласилата се Донецка народна република е под руски контрол на около 60 процента. След завладяването на съседния регион Луганск една от основните военни цели на Москва е да постави и Донецк изцяло под контрола на собствените си войски. Шест месеца след нахлуването в Украйна руснаците все още отбелязват бавен напредък според международните наблюдатели. Междувременно руското министерство на отбраната обяви, че е напреднало с няколко десетки квадратни километра в южните райони на Херсон и Николаев.



BREAKING: #Ukraine strikes the Administration of the so-called head of the rogue #DNR, Denis #Pushilin, in the city center of #Donetsk. Pushilin is reported to be alive. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/NJ9gsv2p2O