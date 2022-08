Украйна може да празнува Деня на независимостта едва след края на войната

Когато през миналата година независима Украйна навърши 30 години, тя отпразнува гордата годишнина, наред с други неща, с голям концерт. 24 август 2022 г., денят, в който се навършва половин година от руската инвазия, ще бъде съвсем различен - без никакви публични чествания. Опасността от масирана ракетна атака от страна на руснаците на тази символична дата е твърде голяма. Президентът Володимир Зеленски вече призова хората да не пренебрегват предупрежденията за въздушна опасност.

Ясно е, че това не са най-добрите условия за един от най-важните празници в годината в тази страна. Страданията, които украинците преживяха през последните шест месеца, са огромни. Но Украйна все още не е преживяла по-значим Ден на независимостта от днешния. В продължение на векове украинците са се борили за своята идентичност, срещу потискането на собствената им култура и език, както и за своята държавност. Дори и разпадането на Съветския съюз да изглежда логично от днешна гледна точка, през 1991 г. то настъпи съвсем неочаквано. Украинците получиха това, което искаха, без да го очакват в момента - и първо трябваше да се примирят с него.



Когато Путин подготви собственото си население за война с дългата си реч на 21 февруари 2022 г., той напълно отрече правото на Украйна да съществува на всички нива. Въпреки това половин година след началото на „специалната операция" държавността на Украйна не е под въпросвъпреки някои фактически териториални загуби. Напротив, повече от 90% от украинците все още вярват в победата - а клишетата за разделеното украинско общество определено са безпочвени, пише в свой анализ германският N-ТV.

Украинците никога не са ценили независимостта си толкова, колкото днес

Всъщност това се случи още през пролетта на 2014 г. с руската анексия на Крим и началото на войната в Донбас, когато наистина започна новата украинска борба за независимост - тази срещу агресивен съсед, който е обезпокоен от самото съществуване на украинска идентичност и който е и ядрена сила. В югоизточната част на страната, където преобладава рускоезичното население, все още има хора, които са недоволни от политиката на правителството в Киев. Въпреки това само незначително малцинство остава приятелски настроено към Русия. Сега всякаква дружелюбност към Русия в политиката е напълно изпарена, поне за много десетилетия напред. Много украинци, които досега са говорили руски в ежедневието си, преминават на украински.

