Ухажването на служителите от търговците на дребно не означава край на автоматизацията

Walmart Inc. планира да увеличи минималното почасово трудово възнаграждение до 15 долара, осигурявайки си похвали дори от най-заклетите си критици. Най-големият работодател в САЩ се присъедини към Macy’s Inc., CVS Health Corp. и Target Corp. в увеличението на заплатите в постпандемичната ера, на фона на недостига на работна ръка и нажежената инфлация, пише в коментар за Bloomberg Летисия Миранда.

Въпреки че 15-те долара почасово възнаграждение са напълно достатъчни за работещ на пълен работен ден човек без деца, за да си позволи да живее в американския щат с най-ниски разходи за живот, това са стъпки в правилната посока.

Все пак ключов елемент, който липсва в преговорите около минималните заплати и търговията на дребно, е автоматизацията. Още преди пандемията от коронавирус автоматизацията набираше скорост, като търговците на дребно се насочиха към автомати за самообслужване и сортиращи машини, които позволяват на компаниите да управляват бизнеса си с по-малко разходи. За бизнеса това е добра новина. Но за работниците в сектора ситуацията изглежда сложна.

В краткосрочен план ще са необходими по-малко нископлатени работници заради по-евтините и по-ефективни роботи. И докато базовите заплати може да се увеличат за тези, които остават в сектора, часовете като цяло ще се понижават, тъй като компаниите се стремят да наложат контрол върху разходите, което не е задължително да доведе до увеличаване на доходите. Въпреки че САЩ се възстановяват от икономическото пандемично опустошение, компаниите имат дългосрочната възможност да инвестират в преквалификация на някои работници - например тези, които обслужват клиентите - вместо да ги третират като разход, който трябва да бъде намален и/или забравен.

В исторически план компаниите засилват преструктурирането си след големи икономически сътресения с поглед към технологиите, спестяващи труд. Например, появиха се нови фирми в резултат на голямата финансова криза, която автоматизира редица услуги и функции. Този път нещата не са по-различни. Докато търговците на дребно се подготвят за възможна рецесия (лека или не) и се възстановяват от период, в който работниците в сферата на услугите недостигаха, те търсят начини да предотвратят бъдещи прекъсвания на труда и да поддържат бизнеса си безпроблемно.

Walmart разполага с приблизително 1,7 милиона работници и наскоро предприе ходове, които предполагат, че компанията ще реорганизира работната си сила. Главният изпълнителен директор Дъг Макмилън заяви пред инвеститорите на конференция през декември, че макар да са нужни още години, автоматизираните складове, пълни с автономна товаро-разтоварна техника, един ден ще елиминират нуждата от човешки фактор в тази област.

С по-ниски разходи за труд и добавени приходи от реклама и фулфилмънт услуги „ще имате по-привлекателен финансов отчет“, посочва Макмилън. Amazon.com Inc., която осигурява работа на около 1,5 милиона души по света и която повиши средната си начална заплата миналата есен до над 19 долара на час за повечето складови и транспортни служители, ще разполага с повече роботи, отколкото хора до 2030 г., прогнозира Кати Ууд, главен изпълнителен директор на Ark Investment Management.

Walmart и Amazon не са единствените примери за инвестиции в автоматизация при увеличаване на заплатите на служителите. Macy’s пусна нови полуавтоматизирани системи, които намаляват количеството складово пространство, необходимо за изпълнение на онлайн поръчки. CVS използва технологията на Microsoft Corp., за да автоматизира приема на поръчки.

Служителите в търговията на дребно отчитат ръст на почасовото възнаграждение, докато броят на работните часове спада. Източник: Bloomberg

Тъй като голяма част от поръчките на Target са свързани с магазините, компанията зависи от инструментите за предсказуемо позициониране на инвентара, за да предвиди търсенето и експериментира с устройства за автоматизирано сортиране. Три от петте най-автоматизирани работни места в корпоративна Америка са в търговията на дребно, според най-новите оценки на McKinsey & Co., публикувани през 2019 г. Като се има предвид развитието оттогава, индустрията ще бъде непропорционално изменена от автоматизацията.

Все пак не сме достигнали етапа на апокалипсис за пазара на труда заради роботите, изтъква Миранда. Търговците на дребно са относително консервативни в намаляването на работната сила през последните месеци в сравнение например с технологичните компании. Вместо това те оставят естественото изтощение да свърши по-голямата част от работата вместо тях и използват технология, за да запълнят празнините. Въпреки че търговията на дребно добавя работни места през последните две години след спада през март 2020 г., тя все още остава назад с близо 400 хил. работни места спрямо пика си от 2017 г.

Въпреки че почасовото възнаграждение в търговията на дребно нараства, автоматизацията ще намали възможностите за нискоквалифицирани работници, като допълнително ще увеличи пропастта между богати и бедни. Анализ на Международния валутен фонд (МВФ) от 2021 г. установи, че в предишни епохи след пандемията неравенството се е увеличило повече при икономиките с високи нива на употреба на роботи, тъй като автоматизацията често замества рутинните задачи, изпълнявани от по-нископлатени работници. По-образованите работници с по-високи доходи вероятно ще се възползват от ситуацията, защото именно те изграждат роботите, а не губят възможности за работа от тях. Чатботът ChatGPT и програми с изкуствен интелект (ИИ) могат да променят това с времето, но засега им предстои допълнително развитие.

Това пренареждане на работната сила се случва, след като пандемичният недостиг на работници за кратко вдъхна на последните надежда за по-голямо влияние в рамките на компанията, за която работят. Служителите в търговията на дребно, на които им писна от ядосани клиенти и злоупотреби в магазините заради защитните маски и политиките за социално дистанциране, масово напуснаха индустрията, за да търсят по-добра работа. Компаниите добавиха нови предимства като платен отпуск по болест, заплащане за работа в опасни условия и годишни бонуси - предимства, за които защитниците на работниците настояваха от години пред работодателите да осигурят. В същото време обществената съпричастност помогна за стимулиране на подкрепата за усилията на синдикатите в Starbucks Corp., Amazon, Apple Inc., Target and Recreational Equipment Inc.

Сега везните се накланят в полза на работодателите в сферата на търговията на дребно и автоматизацията само укрепва тяхната позиция. Компаниите обаче не биха се разделили със своите работници напълно. Роботите не могат изцяло да заменят хората и съпротивата срещу автоматизацията може да подкопае стойността на подобни трансформации за компаниите. Също така е по-ефективно — както по отношение на разходите, така и по отношение на укрепването на корпоративната култура — да преквалифицирате даден служител, вместо да наемете нов, подчертава Миранда.

Някои търговци на дребно се насочват в тази посока. Walmart, например, миналата година стартира глобална образователна програма, където сътрудниците могат да придобият нови професионални умения като част от текущото им възприемане на технологии, да изградят лидерски умения и да работят за придобиване на по-високо образование, за да разширят възможностите пред кариерата си. Дали това ще облекчи или не удара на автоматизацията върху работната сила в сектора, тепърва предстои да се види. Но няма съмнение, че това е стъпка в правилната посока, заключва Миранда.